Leão : « J'espère que ce joueur remportera le Ballon d'Or »

Rafael Leão a salué le talent de Lamine Yamal, la jeune star du Barça, exprimant son espoir de le voir remporter le Ballon d'Or et décrocher davantage de titres sous le maillot du club catalan, alors que l'Espagnol continue d'attirer tous les regards par ses prestations remarquables.

Dans des propos accordés à la chaîne TNT Sports Brasil, Leão a déclaré : « J'espère que Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or et gagnera de grands titres avec le Barça. »

Il a ajouté : « Il fait partie des meilleurs au monde, c'est un joueur et une personne que j'apprécie énormément, et il est entouré de bons joueurs dans un club exceptionnel. »

Les propos de Leão reflètent l'estime dont jouit Yamal, devenu l'un des plus grands talents du football mondial grâce à sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous malgré son jeune âge.

Cet hommage de Leão est intervenu après la belle performance de Yamal lors de la victoire du Barça face à Galatasaray sur le score de 4-1, en Ligue des champions, mardi.

L'ailier espagnol a délivré deux passes décisives en trois minutes seulement en début de seconde période, contribuant largement à la supériorité du club catalan, ce qui lui a valu le trophée d'homme du match.



