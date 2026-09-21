Débuts ratés en Turquie. Rafael Leao espérait évidemment un meilleur début d’aventure à Galatasaray et pourtant l’ancien joueur de l’AC Milan est déjà dans le viseur des supporters du club d’Istanbul, exactement comme cela arrivait sous le maillot de l’AC Milan. Le Portugais, qui lors du dernier mercato estival a quitté la Serie A pour environ 38 millions d’euros, est pris pour cible pour sa « habituelle » nonchalance, qu’il a souvent affichée aussi au cours des sept années passées chez le Diavolo.









CHIFFRES DÉCEVANTS - Pour le moment, l’entraîneur Okan Buruk l’a utilisé à 4 reprises, 3 en Super Lig et une en Ligue des champions, pour un total de 230 minutes : Leao a été titularisé 2 fois, tandis qu’il est entré en jeu lors des 2 autres, mais il n’a jamais fait la différence. Jusqu’ici, son bilan est d’un carton jaune, 0 but et 0 passe décisive et ce défaut désormais chronique qu’on lui reproche aussi en Turquie : un langage corporel inadapté à la situation, une nonchalance peu compatible avec la tension sur le terrain.









« SALAKO » - Lors du match perdu 4-0 contre Trabzonspor, avec un triplé de Mohamed Salah, certains consultants l’ont comparé à Zaha : une vidéo de lui circule déjà sur internet avec en fond sonore la chanson Salako, tirée du film de 1974 de Kemal Sunal, le morceau faisant référence au personnage naïf et stupide. Les statistiques font état de 65 ballons touchés, 21 perdus et 4 frappes sans jamais cadrer, seulement 27 passes réussies sur 38, 6 duels gagnés sur 11 et 5 dribbles réussis sur 9 ».









COMME À L’AC MILAN - Vingt et un ballons perdus dans un match, ce n’est pas une carte de visite qui fait tomber amoureux : si en plus, au lieu de montrer de la rage, tu te promènes sur le terrain, les supporters ne le prennent pas bien. Leao est arrivé à Galatasaray après de longues négociations estivales : le club turc a versé 38 millions d’euros à l’AC Milan, plus 20 % sur une future revente, et a garanti au joueur né en 1999 un contrat de 10 millions d’euros nets par saison. Galatasaray l’a choisi comme recrue de niveau international, mais les premiers matches n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le Portugais, convoqué en sélection, devra retrouver condition, confiance et continuité pour montrer qu’il peut être décisif avec son nouveau maillot, d’autant que les supporters turcs semblent déjà lassés.







