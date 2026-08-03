Leandro Paredes reprend là où il s’était arrêté et s’attire la colère avec une action insensée

Leandro Paredes s’est, pas pour la première fois, montré sous son plus mauvais jour. Lors de Newell’s Old Boys - Boca Juniors, l’Argentin très commenté a de nouveau provoqué une altercation après une action insensée.

Cela ressemblait à une répétition du quart de finale de la Coupe du monde au Qatar, où Paredes, lors de Pays-Bas - Argentine, avait envoyé le ballon très violemment dans le banc de touche des Pays-Bas après un coup de sifflet. Cela avait alors provoqué une vive altercation.

Dimanche soir aussi, cela a de nouveau mal tourné. Après un coup de sifflet, Paredes a de nouveau choisi de frapper le ballon violemment contre un adversaire, à la grande frustration des joueurs de Newell’s. Plusieurs adversaires ont fondu sur lui, furieux.

Une grosse confrontation a semblé se profiler un instant, mais les coéquipiers de Boca ont su éviter le pire en éloignant rapidement Paredes de la situation. L’arbitre s’est contenté d’un carton jaune pour l’Argentin.

Le match lui-même s’est finalement terminé sur le score de 2-2, mais après la rencontre, c’est surtout l’action de Paredes qui a fait parler. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont plu sur le milieu de terrain, qui semblait une nouvelle fois ne pas maîtriser son tempérament.

Paredes faisait déjà partie des joueurs les plus commentés lors de la dernière Coupe du monde et ne semble pas prêt à se défaire de cette réputation. Après la finale de la Coupe du monde perdue, il s’en est pris aux Espagnols Eric García et Gavi, qu’il a brutalement envoyés au sol.

Ce mauvais comportement avait alors déjà valu à Paredes l’ouverture d’une enquête officielle de la FIFA. En outre, il a été accusé de plusieurs cas d’« assault » (comportement violent). La sanction qui menace Paredes pour cela reste pour l’instant floue.