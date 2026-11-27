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Frenkie de Jong, star du FC Barcelone, est davantage apprécié lorsqu'il joue hors de son poste naturel, mais le retour de certains défenseurs et de Rodri relance les interrogations.

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Le journal Sport rapporte dans un article que des interrogations entourent la possibilité pour Frenkie de Jong de jouer régulièrement cette saison.

À ce stade, lorsqu'on demande à De Jong s'il se sent sous-estimé, il ne peut plus s'empêcher d'esquisser un sourire ironique.

Fait intéressant, le joueur reçoit cette saison des éloges dont il a souvent été privé, lorsque l'entraîneur Hansi Flick l'aligne en défense centrale ou au poste d'arrière latéral.

Des éloges que le joueur accueille lui-même avec une certaine réserve, comme s'il était convaincu que son niveau ne diffère pas vraiment de celui qu'il affiche à son poste naturel de milieu de terrain.

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Le coup de main qu'il a donné à l'équipe à un poste qu'il n'occupe pas habituellement a fait pencher la balance en faveur des avis positifs à son sujet, mais cela n'a pas tranché la grande question : quel rôle Flick compte-t-il lui confier pour le reste de la saison ?

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Il y a quelques jours, Pedri a déclaré à propos de De Jong : « C'est un si bon joueur qu'il pourrait même jouer gardien de but ».

Au cours du dernier mois, les blessures de joueurs comme Eric García, Koundé, Cubarsí et Christensen ont permis à De Jong d'obtenir du temps de jeu en défense.

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L'absence de Rodri laissait penser que De Jong aurait également sa chance au poste de milieu défensif, mais Flick a préféré s'appuyer davantage sur Marc Bernal, et même sur Gavi lors du dernier match.

De Jong totalise 317 minutes de jeu avec le Barça cette saison en Liga et en Ligue des champions. Alors que Flick s'apprête à récupérer Rodri et l'ensemble de ses défenseurs, le flou grandit quant au rôle qui attend Frenkie de Jong.

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Ces dernières semaines, le Néerlandais n'a cessé de répéter qu'il est un milieu de terrain, et il est certain que certaines des meilleures performances de sa carrière sont venues lorsqu'il évoluait dans un double pivot au milieu, avec la liberté de se déplacer et de quitter sa position.

De Jong est à son meilleur niveau lorsque le ballon passe souvent par ses pieds et qu'il peut peser sur le jeu de l'équipe grâce à ses conduites de balle.

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Mais à Barcelone, ce poste a un titulaire tout désigné par la nature même de l'effectif : Pedri. Dans le système de Flick, le second poste de milieu est resté la chasse gardée du Canarien.

Des joueurs comme Marc Bernal ont occupé ce poste à certaines occasions cette saison, tandis que Gavi n'a pas réussi à s'imposer comme son remplaçant naturel.

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L'autre poste où Frenkie de Jong se sent à l'aise est celui de milieu défensif, qui a vu arriver cette saison la recrue phare de l'équipe : Rodri. Beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur du monde à ce poste.

Flick et Deco ont misé sur Rodri, y voyant l'occasion de trouver l'équilibre et de renforcer la maîtrise du rythme de jeu au sein d'un Barça qui a souffert de problèmes de repli défensif. Son retour est prévu dimanche prochain au stade du Riazor.

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Le poste de milieu offensif fait lui aussi l'objet d'une concurrence acharnée, puisque Fermín López et Dani Olmo se le disputent depuis plusieurs saisons. Chacun apporte des qualités totalement différentes, mais déterminantes pour le jeu de l'équipe.

Fermín López apporte à l'équipe de l'agressivité dans le pressing sans ballon et la capacité de se projeter dans la surface pour marquer, tandis qu'Olmo offre de la clarté et de l'organisation, avec lui aussi la capacité de trouver le chemin des filets.

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Flick a d'ailleurs utilisé De Jong à ce poste cette saison, même si cela ressemblait davantage à une solution provisoire, le Néerlandais revenant tout juste d'une grave blessure au genou.

La suspension de Fermín López pour les deux prochains matchs offre davantage d'occasions à Frenkie d'avoir sa chance à ce poste, bien que Flick dispose d'une autre option : utiliser Pedri comme milieu offensif.

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Ce scénario permettrait d'aligner Rodri et Frenkie à la base du milieu, avec Pedri dans un rôle plus proche de celui qu'il occupe avec l'équipe d'Espagne.

Une option qui donnerait avant tout à l'équipe une plus grande maîtrise du ballon, en associant trois milieux de terrain de métier.

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Une autre option pour faire jouer les trois ensemble consisterait à modifier le 4-2-3-1 pour passer au 4-3-3 classique, avec Pedri et Frenkie aux deux postes de milieux avancés, un système auquel les trois joueurs sont très habitués.

En mai dernier, dans une interview accordée au journal Sport, De Jong déclarait : « Je n'ai pas su bien me vendre, et les gens n'ont pas pu voir le vrai Frenkie ».

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Une phrase qui résumait la frustration du joueur, constamment en proie aux doutes et aux interrogations.

Après un été agité, marqué par une nouvelle blessure grave, le Néerlandais reste au cœur des débats au Barça.