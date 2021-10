Le triste constat de Pogba sur Manchester United

Quelques minutes après la défaite contre Leicester, Paul Pogba a avoué que Manchester United devait changer de visage.

Un seul point en trois matches. C’est le bilan comptable de Manchester United après la 8eme journée de Premier League. Paul Pogba n'a pas pu cacher sa déception après avoir vu les Red Devils s'incliner face à Leicester City samedi, admettant que son équipe méritait de perdre ce choc de Premier League.

Les Red Devils sont désormais sans victoire lors de leurs trois dernières sorties en championnat, après avoir fait un brillant début de saison 2021-22.

S’ils ne sont qu'à quatre points de Liverpool, leader provisoire du championnat, les Mancuniens termineront le week-end en dehors du top 4, après avoir subi une défaite logique (4-2) au King Power Stadium.

Pogba veut une révolte

"Pour être honnête, cela fait longtemps que nous avons ce genre de matchs", a déclaré Pogba à la BBC après le coup de sifflet final samedi.

"Nous n'avons pas trouvé le problème, en concédant des buts faciles, des buts stupides. Nous devons être plus matures, jouer avec plus d'expérience et d'arrogance dans le bon sens.

"Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer."

Fin de série à l'extérieur

La défaite de samedi a mis fin à une série impressionnante pour United en dehors d'Old Trafford.

Le club avait auparavant connu 30 matches sans défaite à l’extérieur. Il fallait remonter à janvier 2020 et un revers face à Liverpool pour voir Manchester United ne pas repartir avec des points à l’extérieur.

De plus, depuis la défaite 4-0 contre Everton en 2019, United n'avait pas encaissé quatre buts à l'extérieur en un seul match.

Ils espèrent maintenant que la situation s'améliorera en Ligue des champions, avec la visite de l'Atalanta à Old Trafford mercredi.