Le triplé de Demirovic offre à Stuttgart un excellent début en Ligue des champions

Le VfB Stuttgart a parfaitement lancé sa saison de Ligue des champions. Grâce à un triplé de l’immense homme du match Ermedin Demirovic, le champion de Norvège Viking FK a été battu 3-1.

Les quatre buts ont été inscrits dans un intervalle de seulement douze minutes. Demirovic a ouvert son compteur à la 20e minute, avant que Viking n’égalise par l’intermédiaire de Zlatko Tripic à peine deux minutes plus tard.

Quatre minutes plus tard, Demirovic a inscrit son deuxième but de la soirée. Le Bosnien a reçu une superbe passe en profondeur de Deniz Undav et a conclu avec classe, en s’aidant du dessous de la barre.

À la 32e minute est tombé le quatrième et dernier but du match. Undav a de nouveau trouvé Demirovic dans l’axe et, cette fois, l’attaquant a eu un peu de réussite, puisque le ballon a fini au fond de manière quelque peu chanceuse après avoir touché le gant du gardien : 3-1.







