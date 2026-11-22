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L’Inter a laissé échapper de précieux points dimanche soir dans la course au titre en Italie. Grâce à un triplé de Francesco Pio Esposito, l’équipe de Christian Chivu semblait en mesure de battre l’Atalanta, mais il n’en a rien été. Le club de Bergame est revenu plusieurs fois au score et a arraché un point spectaculaire en fin de match : 4-4. I Nerazzurri occupent désormais la troisième place, à un point de l’AS Roma et à trois du leader, la Lazio. Malgré ce beau résultat, l’Atalanta reste à une décevante douzième place.

Après un peu plus d’un quart d’heure de jeu, l’Inter a pris l’avantage. Une relance approximative a permis aux Milanais de récupérer le ballon, et Esposito a fini par marquer du droit dans le coin opposé : 0-1.

L’Inter a rapidement creusé l’écart, doublant la mise après une demi-heure de jeu. Sur un corner, Federico Dimarco a envoyé le ballon devant le but et trouvé la tête d’Esposito, qui n’a eu aucun mal à marquer : 0-2.

Juste avant le corner de Dimarco, Hakan Çalhanoglu avait visiblement ressenti une gêne musculaire. Le milieu turc n’a pas pu continuer et a été remplacé par Petar Susic.

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Un autre coup dur a vite suivi pour l’Inter. Deux minutes après l’entrée de Susic, Eljif Elmas a totalement relancé le suspense. Le Nord-Macédonien a marqué sur une passe de Nicola Zalewski.

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Malgré ce but encaissé, l’Inter a continué de dominer à Bergame. Il n’a donc pas été très surprenant de voir Esposito compléter son triplé en seconde période. Lancé en profondeur par Marcus Thuram, l’Italien a marqué d’une frappe puissante.

Mais le match était loin d’être terminé. Charles De Ketelaere s’est déchaîné et a ramené le score à 2-3 à vingt minutes de la fin, d’une frappe puissante en hauteur.

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Le suspense a ensuite semblé retomber lorsque l’Inter a obtenu un penalty, transformé par Susic. Mais De Ketelaere en avait décidé autrement et a de nouveau marqué d’une belle frappe du gauche.

La fin de match a été très disputée, avec notamment un arrêt décisif de Josep Martínez sur une frappe puissante de Mario Pasalic et plusieurs situations confuses devant le but. Sur l’une d’elles, De Ketelaere a envoyé le ballon de la tête sur le bras tendu d’Alessandro Bastoni. Franck Kessié a gardé son sang-froid et a offert à La Dea un point mémorable : 4-4.