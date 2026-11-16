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La série d'invincibilité de la sélection espagnole a pris fin par une défaite à domicile face à l'Angleterre, sur le score de 3-2, ce dimanche soir, en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne, au stade Metropolitano.

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Après la rencontre, les joueurs de la sélection espagnole ont critiqué leur niveau, avec objectivité, tout en exprimant au même moment leur fierté quant à la réaction de la Roja.

Le journal Sport a publié les déclarations de certains joueurs de la sélection espagnole. Le gardien Unai Simón a ainsi affirmé : « Il est évident qu'ils nous ont dominés sur le plan physique. Ils ont adopté un style basé sur les duels individuels, un contre un, et nous avons eu beaucoup de mal à y faire face. »

Il a poursuivi : « Nous avons essayé, mais ils ont été meilleurs que nous. Que tu le veuilles ou non, ce genre d'expériences t'aide à apprendre. Il vaut mieux que cela arrive à ce moment-là. Nous devons tirer les leçons de cette expérience et corriger nos erreurs avant le mois de mars. »

Le gardien espagnol a également insisté sur la nécessité de distinguer les conditions de la compétition actuelle de celles de la Coupe du monde, déclarant : « En Coupe du monde, nous n'avons pas laissé beaucoup d'occasions à nos adversaires, surtout sur les coups de pied arrêtés. En Ligue des nations, en revanche, nous avons fini par encaisser des buts. »

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Il a précisé : « Il est vrai que les conditions sont différentes. En Coupe du monde, il y a une pression et une tension qui n'existent pas ici, car les matchs se jouent avec davantage de liberté. Nous devons apprendre des erreurs que nous avons commises. Et la voie sur laquelle nous nous engagions ouvrait la porte à la possibilité qu'une telle chose se produise. »

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De son côté, Mikel Oyarzabal s'est montré un peu plus positif que son coéquipier Simón, mettant en avant la prestation de la sélection espagnole en seconde période.

Il a déclaré : « C'était un match au cours duquel les choses ont vraiment tourné à notre désavantage, surtout en début de seconde période. Tu te retrouves dans ce moment où tu espères qu'il ne se passe rien, ou que tout ce qui se produit tourne en ta faveur, et que l'écart ne se creuse pas à ce point. »

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Il a souligné : « C'est finalement regrettable. Je pense qu'il faut saluer ce que nous avons fait, mais aussi ce qu'ils ont fait eux, car ils ne sont pas devenus l'équipe qu'ils sont par hasard. C'est une défaite regrettable, mais nous devons continuer à travailler. »

Il a ajouté : « Il se passe beaucoup de choses très rapidement sur le terrain, et il est difficile de savoir ce qui s'est exactement passé, mais nous devons nous concentrer sur la réaction de l'équipe. De plus, leur gardien a livré une prestation qui mérite des éloges. Nous nous sommes qualifiés, nous sommes dans la compétition, et nous nous battrons pour atteindre notre objectif sur un pied d'égalité avec tout le monde. »

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Aymeric Laporte a lui aussi tenu à souligner l'importance du record établi par la sélection espagnole, déclarant : « Que les gens disent ce qu'ils veulent. Au bout du compte, nous avons accompli quelque chose de très important, un record historique. »

Il a insisté : « Nous nous critiquons toujours nous-mêmes, et nous voulons toujours gagner. Nous voulions la victoire, et nous rentrons chez nous insatisfaits. C'est la réalité. Nous sommes l'Espagne, les premiers au classement, et nous quittons le terrain en éprouvant de la déception. »

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Dans le même temps, le journal AS a rapporté que le latéral espagnol Marc Cucurella a voulu rappeler l'exploit réalisé par la Roja au cours des derniers mois en remportant la Coupe du monde.

Après 44 matchs, la sélection espagnole s'est inclinée face à l'Angleterre, ce qui a conduit le latéral espagnol à adresser un message à tous, via son compte sur le réseau Instagram, en un seul mot : « Fierté ».