Le transfert s’accélère : Caio Henrique veut absolument rejoindre l’Ajax pour une raison évidente

Selon le média brésilien Globo, Caio Henrique souhaite vivement rejoindre l’Ajax et a donné son feu vert au transfert.

Jeudi soir, Foot Mercato révélait déjà l’intérêt concret de l’Ajax pour ce latéral gauche de 28 ans, dont le transfert serait estimé à environ dix millions d’euros.

Selon Globo, le joueur est partant pour Amsterdam, car il est convaincu que l’Ajax peut le remettre sur le devant de la scène et ainsi le replacer dans le viseur de la sélection brésilienne.

C’est la raison pour laquelle il veut rejoindre l’Ajax et pourquoi il a déjà rejeté plusieurs offres de clubs brésiliens.

Sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait toutefois quitter Monaco cet été, dernière opportunité pour le club de percevoir une indemnité de transfert.

Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid à l’été 2020, il s’est imposé comme un pilier du Stade Louis II, où il a disputé 211 matchs, marqué trois buts et délivré 41 passes décisives.