Manchester United suit de près Brian Brobbey. Le géant anglais envisage, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Graeme Bailey, de passer à l’action en janvier pour l’attaquant de Sunderland, qui a très bien lancé la nouvelle saison.

Brobbey évolue à Sunderland depuis l’été 2025, le club ayant alors déboursé vingt millions d’euros pour le recruter en provenance de l’Ajax. L’attaquant de 24 ans s’est imposé comme un élément important dès sa première saison et est encore sous contrat avec le club jusqu’à la mi-2029.

Lors de la Coupe du monde 2026 également, Brobbey s’est particulièrement mis en évidence, selon TEAMtalk. L’international néerlandais a inscrit trois buts en quatre matches, avant de voir son nom associé à plusieurs clubs de Premier League.

Manchester United fait partie des clubs qui suivent Brobbey depuis un certain temps déjà. Tottenham Hotspur, Chelsea et Aston Villa sont eux aussi cités parmi les prétendants, mais Sunderland avait déjà décidé l’été dernier qu’un départ de son attaquant n’était pas négociable.

L’intérêt en provenance de Manchester est toujours bien présent. Bailey affirme que United pourrait vouloir recruter un nouvel attaquant en janvier et que Brobbey figure parmi les candidats, tandis que Serhou Guirassy, du Borussia Dortmund, serait également sur la liste.

Brobbey a d’ailleurs de nouveau montré ce mois-ci de quoi il était capable. Face à Manchester City, le Néerlandais a signé un triplé à l’Etihad Stadium, même si Sunderland s’est finalement incliné 5-3.

Un transfert hivernal vers Old Trafford semble malgré tout particulièrement difficile à concrétiser. Sunderland valoriserait Brobbey à environ cinquante millions de livres, soit 58 millions d’euros, et n’aurait selon les informations en question absolument aucune intention de le vendre en cours de saison.