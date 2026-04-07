Le transfert de Liverpool fait obstacle au départ d'un joyau marocain vers Dortmund

Certains jeunes talents du football marocain évoluant en Europe continuent de susciter l'intérêt des grands clubs, grâce à leurs performances exceptionnelles malgré leur jeune âge.

Le défenseur central Abdelhamid Aït Boudlal, star du Stade Rennais, rejoint la liste de ces talents prometteurs qui sont désormais dans le viseur des grands clubs européens.

Né en 2006 (19 ans), il est considéré comme l'une des plus belles découvertes du championnat français cette saison.

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Selon le réseau allemand « Sky Sports », le Borussia Dortmund aurait manifesté un intérêt sérieux pour le recruter lors du prochain mercato estival.

Selon la chaîne, Dortmund s'apprête à entamer des négociations officielles avec la direction du Stade Rennais pour recruter le jeune défenseur, qui a disputé 14 matches et inscrit deux buts en Ligue 1 cette saison malgré son jeune âge.

Elle a indiqué qu'Aït Boudalal figurait en tête de liste du club allemand pour renforcer la défense la saison prochaine, mais que le transfert pourrait se heurter à un obstacle potentiel, car la direction de Rennes pourrait refuser de céder un deuxième défenseur après le transfert confirmé de Jérémy Jaké à Liverpool, à moins que l'offre financière ne réponde à ses conditions.