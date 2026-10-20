L'histoire de Ferran Torres avec le Barça avant son transfert au Paris Saint-Germain n'était pas une simple vente ordinaire, mais plutôt un divorce à l'amiable qui cache derrière lui de l'amertume et une grande déception.

Ferran Torres, qui était arrivé au Barça comme un projet de star pour l'avenir, est parti par la petite porte cet été vers le club français contre 48,5 millions d'euros, emportant avec lui un sentiment d'injustice et un désir ardent de revanche sportive. Ce soir, lorsqu'il affrontera son ancien club, ce ne sera pas un simple match, mais un procès public contre tous ceux qui l'ont mis de côté.

Le parcours de Ferran avec le Barça a débuté en janvier 2022 en grande pompe. La direction sportive de l'époque, menée par Mateu Alemany et avec le plein soutien de Xavi Hernández, avait fortement misé sur lui et déboursé 55 millions d'euros fixes + 10 millions de variables pour l'arracher au banc des remplaçants de Manchester City, à un moment où le club cherchait une nouvelle identité.

Au début, il était un titulaire indéboulonnable, mais l'arrivée de Robert Lewandowski a tout changé. Son rôle a progressivement diminué jusqu'à ce que Hansi Flick vienne lui redonner un souffle de vie, mais ce souffle de vie s'est rapidement transformé en coup de grâce.

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Le point de non-retour : Olmo, le faux attaquant

Tout au long de la saison dernière, Ferran était au sommet de sa forme physique et offensive, mais Flick s'obstinait à privilégier Lewandowski, même durant les pires périodes du Polonais.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue face à l'Atlético Madrid, lorsque le technicien allemand a décidé d'aligner Dani Olmo en faux attaquant et d'ignorer complètement Ferran sur le banc des remplaçants.

À ce moment-là, l'attaquant espagnol a pris conscience de l'amère vérité : son avenir n'était pas ici, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Sport ».

Et Flick n'était pas le seul à le pousser vers la sortie. Ferran voyait de ses propres yeux comment la direction sportive s'empressait de prolonger les contrats de toutes les stars de la sélection espagnole et d'améliorer leurs salaires, tandis que lui, dont le contrat expire en 2027, voyait toutes ses tentatives de négociation se heurter au refus et à l'indifférence.

Il est parti à la Coupe du monde 2026 avec la certitude que le club le vendrait à la première offre convenable. Il a posé une seule condition : il ne partirait que pour un projet sportif et financier supérieur à ce qu'il possédait au Barça.

C'est alors qu'est apparu le sauveur qu'il connaît bien : Luis Enrique, l'entraîneur qui avait été une clé dans son parcours, l'a réclamé nommément à Paris et l'a convaincu avec un projet sportif clair. Le Paris Saint-Germain a profité de l'éclatante prestation de Ferran au Mondial, où ses efforts ont été couronnés par le but de la victoire décisive pour l'Espagne en finale face à l'Argentine, pour que le joueur tranche définitivement sa décision.

Un silence professionnel et un transfert qui satisfait tout le monde

Ferran et son entourage ont observé un silence total, il n'a parlé qu'après avoir finalisé l'intégralité de son accord avec Paris. Et à la mi-août, il a informé officiellement le Barça de son souhait de partir.

Pour le Barça, le transfert était un cadeau du ciel : le joueur n'était plus stratégique dans leurs plans, et sa vente était nécessaire pour atteindre l'équilibre financier et libérer une grande marge dans la masse salariale, même avec le départ de Lewandowski lui-même et l'absence d'un véritable attaquant pour le remplacer. Ils ne lui ont fait aucune offre de prolongation et n'ont même pas tenté de le convaincre de rester.

Ce qui a accru la colère de Ferran, c'est que la direction se vantait depuis des mois de poursuivre Julián Álvarez, alors que lui n'était même pas considéré comme un véritable concurrent pour le poste de numéro 9, malgré ses statistiques en matière de buts.

Aujourd'hui, le tableau semble idéal pour tout le monde : Ferran est heureux à Paris, il marque et joue malgré la concurrence féroce, le Barça a bâti une ligne d'attaque solide sans Álvarez, et Flick est pleinement satisfait de son mercato.



