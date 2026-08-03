Les négociations entre Vinicius Junior et le Real Madrid ont connu de grandes complications ces derniers mois en vue de la prolongation du contrat de la star brésilienne.

Selon le journal espagnol « AS », la prolongation du contrat de Vinicius Junior représente un dossier complexe que le Real Madrid gère depuis longtemps, précisément après avoir disputé la Coupe du monde des clubs 2025, avec Xabi Alonso sur le banc de touche.

Cette période a été marquée par la dernière réunion en présentiel entre les représentants du joueur et le club, dans une tentative de parvenir à un accord, avant que les négociations ne s'interrompent au moment où les deux parties étaient sur le point de signer le contrat. Les discussions devraient désormais reprendre.

Lors de la dernière réunion qui s'est tenue à Valdebebas après la Coupe du monde des clubs, Vinicius Junior a consenti une importante concession sur ses exigences financières initiales pour la prolongation, qui approchaient les 30 millions d'euros par an, tandis que le Real Madrid a relevé son offre initiale.

Malgré le grand écart de départ, les deux parties se sont finalement rapprochées d'un accord, après que leurs positions sont devenues quasiment identiques, avant que les négociations ne s'interrompent lors d'une réunion en juillet 2025, alors que la signature semblait imminente.

Chose étrange, aucune des deux parties n'a voulu faire de concession lors de la dernière petite étape au cours de laquelle l'accord était sur le point d'être finalisé.

Vinicius Junior a finalement demandé à percevoir 20 millions d'euros nets par saison, une augmentation qui n'est en réalité pas considérable, puisqu'elle n'est que de 5 millions d'euros par rapport à ce qu'il touchait après sa dernière prolongation de contrat conclue en 2022, bien qu'elle n'ait été annoncée que plus d'un an après, le 31 octobre 2023.

Le joueur avait alors signé, en 2022, un contrat de 5 saisons, jusqu'en 2027, avec un accord pour percevoir 75 millions d'euros nets, soit une moyenne de 15 millions d'euros nets par saison, dans le cadre d'un contrat progressif.

Vinicius Junior a commencé par toucher environ 10 millions d'euros, son salaire devant atteindre à terme près de 18 millions d'euros.

Son contrat comprend également une clause en vertu de laquelle il perçoit 2 millions d'euros supplémentaires par saison depuis qu'il a remporté le prix du meilleur joueur, et il aurait touché la même somme s'il avait remporté le Ballon d'or.

Les négociations actuelles comportent bien plus de détails que celles qui étaient sur la table lors des premières discussions, parmi lesquels une éventuelle prime de prolongation, semblable à la prime de signature qu'a obtenue Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid, que le joueur pourrait réclamer, en particulier à l'approche de la fin de son contrat, en plus des droits à l'image.

Les droits à l'image constituent une part importante du gâteau financier, puisque Kylian Mbappé détient près de 100 % de ses droits à l'image, faute de quoi il serait extrêmement difficile de payer son salaire.

Le contrat de Vinicius Junior court jusqu'en 2027, et en janvier prochain, la réglementation de la FIFA permettra au joueur de négocier ouvertement avec n'importe quel autre club que le Real Madrid.

« AS » a indiqué qu'un accord de principe avait déjà été trouvé au sujet de l'avenir de Vinicius, avant que le Real Madrid ne s'accorde avec Yan Diomande, un joueur dont l'agence est gérée par Frederico Pena, le représentant de la star brésilienne elle-même.

Les dernières nouvelles en provenance de l'entourage du joueur brésilien indiquent que Vinicius Junior compte poursuivre l'aventure avec le Real Madrid après la prolongation de son contrat.

« AS » avait rapporté il y a plusieurs mois que le souhait de Vinicius était de rester au club même en cas d'échec des négociations sur la prolongation du contrat, et que, dans ce cas, il partirait libre l'été prochain.