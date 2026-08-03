Newcastle a refusé une offre d'Arsenal pour son capitaine Bruno Guimaraes ; le club souhaite conserver le joueur de 28 ans, à qui il reste deux ans de contrat avec l'équipe.

De son côté, Arsenal étudie la possibilité de présenter une offre améliorée pour recruter le milieu de terrain brésilien lors du mercato estival en cours, afin de renforcer son effectif pour conserver son titre en Premier League et tenter de remporter la Ligue des champions après avoir atteint la finale de la précédente édition.

Guimaraes se trouve en Espagne pour rejoindre le camp d'entraînement de Newcastle en vue de la nouvelle saison, et il a publié une photo sur son compte Instagram pour confirmer qu'il avait rejoint ses coéquipiers des Magpies.

Pour sa part, l'expert en football Julien Laurens a réagi sur la chaîne « Sky Sports News » en déclarant : « Je savais que Newcastle entrerait dans ces négociations en tentant d'obtenir le plus d'argent possible d'Arsenal. »

Et d'ajouter : « Mais nous avons vu cet été qu'Arsenal ne paierait pas plus que nécessaire, que ce qu'ils estiment être la valeur du joueur. »

Il a poursuivi : « C'est une partie d'échecs intéressante qui commence entre Newcastle et Arsenal. Je pense qu'il n'y a eu aucun problème entre le joueur et Arsenal, donc l'affaire est désormais entre les deux clubs. »

Il a complété ses propos : « On s'attendait toujours à ce que la première offre soit présentée à peu près à ce moment-là, et on s'attendait à ce qu'elle soit refusée. Maintenant, les deux clubs peuvent discuter davantage de la question. »

Il a souligné : « Je pense que Newcastle sait à quel point Guimaraes souhaite partir et rejoindre Arsenal, et nous connaissons la situation financière actuelle du point de vue de Newcastle. »

Il a ajouté : « C'est l'une des raisons du départ d'Eddie Howe, car il savait que Guimaraes serait vendu à Arsenal à un moment donné. »

Il a nuancé : « Newcastle veut éviter ce qui s'est passé avec Alexander Isak l'été dernier, car cela n'a rien apporté de bon à personne, ni à Newcastle, ni à Isak, ni à Liverpool. »

Il a continué : « Je m'attends à ce que ce transfert se réalise au cours des deux prochaines semaines, et du point de vue d'Arsenal, ils obtiendront non seulement l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, mais aussi un joueur capable d'évoluer au poste de numéro 6, de numéro 8 et de numéro 10. »

Il a expliqué : « Le secret de la réussite de Bruno, selon Mikel Arteta, réside dans sa capacité à résister au pressing haut. Si vous jouez contre une équipe qui vous presse et qui veut construire ses attaques depuis l'arrière, Bruno est le meilleur dans ce rôle. »

Il a conclu : « Je m'attends tout à fait à ce qu'il joue devant une défense à quatre, avec Rice et Odegaard à ses côtés, et qu'il soit capable de dicter le rythme du match et de tout contrôler. »