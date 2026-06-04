Le transfert à plusieurs millions d’euros de Jan Paul van Hecke pourrait rapporter une somme considérable au NAC Breda

À Breda, le dossier de transfert de l’international néerlandais Jan Paul van Hecke est suivi avec impatience. Le défenseur de 25 ans, actuellement à Brighton & Hove Albion, pourrait à nouveau rapporter plusieurs millions au NAC.

Selon The Athletic, Tottenham Hotspur aurait déjà déposé une offre officielle pour le défenseur, qui pourrait ainsi retrouver l’entraîneur Roberto De Zerbi chez les Spurs.

Le journaliste Joost Blaauwhof, qui suit le NAC pour le compte de Voetbal International, souligne l’enjeu pour Breda : « Au NAC, Edgar Mol peut déjà sortir la calculette, car Van Hecke va rapporter une somme considérable. »

« D’après les bruits qui courent en Angleterre, les Spurs auraient mis 40 millions de livres sur la table, une somme appelée à grimper. Le NAC percevra 7,5 % », précise Blaauwhof jeudi sur X.

Si ces chiffres sont confirmés, le club néerlandais pourrait toucher environ 3,5 millions d’euros.

En 2020, le droitier avait déjà rapporté 2 millions d’euros au club lors de son départ pour Brighton. Après des prêts au SC Heerenveen puis aux Blackburn Rovers, Van Hecke s’est imposé comme un défenseur apprécié en Premier League.

Il a disputé 131 matchs officiels sous les couleurs de Brighton et ne possède plus qu’un an de contrat avec le club de la côte sud de l’Angleterre.