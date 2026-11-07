Le train Mbappé ne s'arrête plus : va-t-il rééditer l'exploit de Ronaldo ?

Kylian Mbappé a poursuivi sa belle série de buts avec le Real Madrid, après avoir trouvé le chemin des filets face à Valence lors d'une victoire sur le score de trois buts à zéro, samedi soir, dans le cadre de la douzième journée du championnat d'Espagne.

Mbappé a inscrit le troisième but de la Maison Blanche à la 75e minute, scellant la victoire du Real Madrid dont Federico Valverde avait ouvert le compteur à la 28e minute, avant qu'Arda Güler n'ajoute le deuxième but à la 36e minute.

À lire aussi : une soirée aux allures du Barça d'autrefois, Enrique égale sa meilleure marque et vise le record de Blanc

Selon une statistique publiée par l'Espagnol Alexis « Mister Chip » sur son compte du réseau X, Mbappé a marqué lors de 7 matchs consécutifs avec le Real Madrid, égalant plusieurs séries de buts réalisées par les légendes du club, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

La liste révèle la supériorité de Ronaldo dans ce domaine, après qu'il a marqué lors de 12 matchs consécutifs en 2014 et 2018, et qu'il a également réalisé d'autres séries de 10 matchs en 2014, de 8 matchs en 2012 et 2013, ainsi que de 7 matchs en 2012.

Quant à Benzema, il avait déjà marqué lors de 7 matchs consécutifs en 2021 et 2022, tandis que Mbappé lui-même possède une série plus longue que l'actuelle, après avoir trouvé le chemin des filets lors de 8 matchs consécutifs en 2025.

À lire aussi : vidéo, la 7e minute fait vibrer Lisbonne, les supporters du Sporting font leurs adieux à Ronaldo à leur manière