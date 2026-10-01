Le FC Barcelone a perdu la finale de la Coupe du monde des clubs, disputée en Égypte, sur le score de 33-42 face au club hongrois de Veszprém, jeudi soir.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Veszprém était parvenu à infliger sa première défaite à la formation catalane, après plus d'un an sans défaite.

Le Barça a affiché un niveau inhabituel dans les secteurs défensif et offensif : fragile en défense et gaspilleur d'occasions en attaque, il a terminé la première mi-temps en retard sur le score de 16-22.

Il s'agissait de la première défaite de l'équipe de l'entraîneur Carlos Ortega après plus d'un an sans défaite et 65 victoires consécutives, depuis sa chute face aux Allemands de Magdebourg sur le score de 21-22 en Ligue des champions d'Europe le 18 septembre 2025.

Veszprém, dirigé par Xavi Pascual, a livré un grand match et a dominé le Barça dans tous les aspects du jeu, pour arracher le titre de champion du monde à la formation catalane et décrocher son deuxième titre dans la compétition après son sacre en 2024.

Le gardien Nielsen a brillé en arrêtant 12 ballons, avec un pourcentage de réussite de 29 %, ce qui lui a valu le trophée de meilleur joueur de la finale.

Nielsen, lorsqu'il était encore gardien du Barça, avait été la vedette la plus en vue de la finale de l'édition 2025, après avoir arrêté 27 ballons avec un pourcentage de réussite de 49 % et conduit la formation catalane à la victoire face à Veszprém dans un match tranché après deux prolongations éprouvantes sur le score de 31-30.

Un an plus tard, le gardien danois, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, est devenu l'un des piliers essentiels de l'équipe de Veszprém dans la reconquête du titre en Égypte. Tout a tourné en faveur de Veszprém, tandis que le Barça n'a presque rien réussi, et ce mélange fatal a conduit à la plus lourde défaite de la formation catalane depuis qu'Ortega a pris en charge l'entraînement de l'équipe en 2021, en remplacement de Xavi Pascual.



