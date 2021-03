Le Top 5 d'Ansu Fati... avec Cristiano Ronaldo !

Ansu Fati a dévoilé son top 5 joueurs et une certaine figure historique du Real Madrid en fait partie...

Le jeune virtuose du Barça, Ansu Fati, a révélé qu'Eric Garcia était le coéquipier qui l'a toujours aidé à s'améliorer lorsque les deux prodiges se sont croisés à La Masia.

Il ne faut d'ailleurs pas exclure le scénario où Fati et Garcia se rejoignent à Barcelone cet été, lorsque le contrat de ce dernier avec Manchester City prendra fin.

"Eric Garcia", a répondu Fati, lorsque le site officiel de Barcelone a demandé qui était son meilleur coéquipier.

«Nous avons grandi ensemble depuis notre plus jeune âge. Nous avons joué ensemble et il m'a aidé à aller mieux. Il était très difficile de dribbler, et nous sommes en guerre depuis que nous sommes enfants !"

"Nous avons aussi joué ensemble pour l'Espagne; nous avons toujours rêvé ensemble en étant enfants."

Lorsqu'on lui a demandé de choisir ses cinq meilleures superstars du football, Fati a mentionné le capitaine de Barcelone Lionel Messi mais aussi d'autres noms plus surprenants.

"Ce serait Victor Valdes, [Carles] Puyol, Xavi [Hernandez] ou [Andres] Iniesta, Messi et Cristiano [Ronaldo]", a répondu Fati. Le jeune prodoge du Barça a ensuite révélé que son objectif principal depuis le jour de son arrivée à La Masia était de rejoindre l'équipe première de Barcelone.

"C'était mon rêve de jouer pour le FC Barcelone depuis le jour où je suis arrivé ici", a ajouté Fati.

"Mon objectif a toujours été de faire partie de l'équipe senior et j'ai travaillé assez dur pour le faire. Chaque enfant qui vient à La Masia a le même objectif. Je voulais juste aller aussi loin que possible."

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, Ansu Fati, blessé assez gravement, poursuit, pour rappel, sa convalescence à l'infirmerie du Barça.