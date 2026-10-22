Le Real Madrid n'attend plus personne : le train de José Mourinho file à toute allure, et le paradoxe choquant est qu'il connaît son apogée sans sa supposée première vedette.

Vinícius Júnior, qui changeait à lui seul le cours des matchs, se retrouve désormais hors du rythme, et un nouveau duo formé par Mbappé et la recrue Diomandé menace de l'écarter des plans du onze de départ.

L'ère de Vinícius à Madrid est-elle terminée ? Telle est la question soulevée par la célèbre émission « Ser Deportivos » sur la radio « Cadena SER », qui a réuni les journalistes proches de la Maison Blanche Antón Meana et Javier Herráez pour analyser la crise du Brésilien.

Il ne pourra pas suivre le mouvement

L'inquiétude à Valdebebas est devenue publique, et Javier Herráez estime que ce que traverse Vinícius est « un mélange de facteurs sportifs et personnels », soulignant que son retour est devenu une priorité absolue pour le club.

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Herráez a déclaré sur les ondes de Cadena SER : « Son début de saison a été mauvais, et il est apprécié des supporters à Valdebebas. Mais quand quelqu'un reconnaît son erreur, ce genre de dénigrement public ne profite ni au club ni à personne d'autre. »

Mais l'analyse la plus sévère est venue d'Antón Meana, qui a révélé des données préoccupantes : « Il y a de quoi s'inquiéter, car Vinícius ne va pas bien, et les statistiques dont dispose le club à son sujet indiquent qu'il ne se rétablira pas de sitôt. »

Et Meana d'ajouter : « C'est bien qu'il joue et qu'il engrange des minutes, mais ce que je ressens en regardant le Real Madrid, c'est que l'équipe va très vite, et que Vinícius ne pourra pas suivre le mouvement. Diomandé a tranché la question, et Mbappé livre souvent une meilleure prestation sans Vinícius. Je vois un avenir incertain pour Vinícius dans le onze de départ à court terme », reconnaissant une profonde division parmi les supporters merengues au sujet du Brésilien.

Le plan madrilène : pas de concurrence entre Diomandé et Vinícius

Malgré cette éclatante réussite de la recrue, les deux journalistes s'accordent à dire que le plan du Real Madrid ne considère pas Diomandé comme un concurrent direct de Vinícius.

Herráez a expliqué : « Le plan du club était Diomandé - Mbappé - Vinícius. Je ne connais pas le plan de Mourinho. »

Meana est alors intervenu pour apporter des détails plus précis : « Les informations qui nous parviennent du club, c'est que ce Real Madrid, c'est Diomandé, Mbappé et Vinícius. Ils ne voient aucune concurrence susceptible de le remplacer, même si Diomandé joue. Quant aux autres (Brahim Díaz, Bernardo Silva, Carlos Espai et Endrick), ce sont des joueurs destinés à compléter l'effectif ou à rester sur le banc. »

Une suspension qui épargne à Mourinho la décision la plus difficile

Privé de son éclat habituel, et avec la sanction de suspension qui le privera de participer au Clásico de dimanche face au Barça, Mourinho devra livrer la rencontre la plus importante sans sa vedette brésilienne.

À la question : l'équipe est-elle meilleure sans Viní ? Meana a répondu avec une franchise choquante : « Oui. Il ne va pas bien, et vous avez besoin de gens au sommet de leur forme. »

Il a même considéré que la suspension tombait comme un cadeau pour le staff technique, lui évitant de prendre la difficile décision d'écarter Vinícius, en déclarant : « C'est une décision difficile, et le fait qu'il soit suspendu rend la tâche de José Mourinho plus facile. »



