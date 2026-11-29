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Les performances de plusieurs remplaçants du FC Barcelone soulèvent des interrogations sur leur capacité à apporter le plus attendu. L'expérience tentée par Hans Flick face à Sabah, à Bakou, a mis en lumière certaines carences, malgré une large victoire obtenue avec plusieurs joueurs habituellement sur le banc.

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Selon le quotidien espagnol AS, Flick savait qu'un calendrier aussi chargé, avec 9 matchs en 28 jours, l'obligeait à saisir la moindre occasion de faire souffler ses titulaires. Il a donc décidé de laisser Lamine Yamal à Barcelone, tandis que Pau Cubarsí et Eric García sont restés sur le banc pendant toute la rencontre sans entrer en jeu.

D'autres cadres, comme Raphinha et João Cancelo, n'ont joué que quelques minutes. Le match offrait ainsi une belle occasion de tester les remplaçants du Barça, qui se sont montrés irréguliers en première période. Malgré un mieux relatif après la pause, ils ont laissé planer quelques doutes sur ce qu'ils pourront apporter à l'avenir.

Après des débuts éclatants, marqués par un superbe but contre Levante puis par une prestation remarquée lors de cette folle soirée face au Racing, Karim Adeyemi est en perte de vitesse ces derniers temps.

Aligné sur le côté droit pour pallier l'absence de Lamine Yamal, l'Allemand a eu beaucoup de mal avec le ballon en première période. Il a manqué de justesse dans ses déplacements et a gâché une occasion sur une frappe du pied droit.

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Adeyemi a tout de même participé à l'action du premier but, né d'un cadeau du gardien, avant d'inscrire le troisième et de trouver la barre transversale.

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Le joueur a un profil atypique : il est capable d'un geste technique exceptionnel à un moment, puis de commettre une erreur injustifiable et de perdre le ballon dans sa propre moitié de terrain.

De son côté, Gabriel Jesus a livré une première période très décevante, et il a lui-même reconnu ne pas avoir été à son meilleur niveau. Il s'est toutefois rattrapé grâce à un bon appel dans la surface sur l'action du deuxième but, signé Anthony Gordon, avant d'ajouter le quatrième.

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Fait intéressant, les chiffres et les statistiques ne donnent aucune raison de critiquer le match des deux joueurs. L'impression laissée sur le plan technique est pourtant tout autre : l'Allemand a multiplié les erreurs pendant de longues séquences, et l'attaquant brésilien n'est pas apparu au sommet de sa forme physique.

Une question se pose donc : que peuvent apporter ces deux joueurs dans les grands matchs, s'ils peinent lorsque les titulaires ne sont pas sur le terrain ?

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Gavi, lui, représente un cas tout à fait différent, puisqu'il a démontré une grande fiabilité. À Bakou, il a disputé 86 minutes d'affilée, pour sa première titularisation depuis un mois et demi, et plus précisément depuis le match contre Getafe.

Le milieu espagnol n'a pas livré un match exceptionnel, mais il s'est montré solide et a correctement rempli sa mission, malgré la situation délicate qui est la sienne dans la hiérarchie du milieu de terrain.

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Gavi se retrouve actuellement derrière plusieurs joueurs dans les plans de Flick, à savoir Rodri, Pedri, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín López et Dani Olmo. Il fait pourtant face à cette situation difficile avec beaucoup de constance et de professionnalisme.

« Je me considère comme un joueur d'équipe de premier ordre, et c'est l'entraîneur qui décide », a déclaré Gavi avec humilité en zone mixte au stade olympique de Bakou.

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Au-delà des quelques problèmes physiques qui l'ont gêné en début de saison, ses 314 minutes de jeu seulement paraissent bien maigres, mais sa capacité à endurer et à gérer sa situation actuelle force l'admiration.

Enfin, Alejandro Balde s'est distingué. Malgré la faiblesse de Sabah, il a prouvé qu'il était un joueur capable de retrouver son meilleur niveau, d'autant qu'il n'a que 23 ans et que l'effectif du Barça ne compte aucun autre latéral au profil plus spécialisé à ce poste.

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En Azerbaïdjan, Balde a montré qu'il était prêt à jouer dès que Flick fait appel à lui, même s'il ne figure pas actuellement parmi les options privilégiées du technicien allemand, confirmant qu'il peut encore apporter un plus à l'équipe.