Manuel Neuer fait l'objet de nombreuses critiques en raison de sa baisse de niveau lors de la Coupe du monde 2026. Le gardien allemand chevronné n'a pas livré la prestation attendue après son retour de la retraite internationale pour rejoindre la sélection nationale, et certains analystes estiment que le système dans lequel il évolue ne met pas en valeur son véritable potentiel.

À 40 ans – soit deux de plus que son sélectionneur Julian Nagelsmann –, le gardien n’a pas retrouvé son niveau d’antan depuis son retour surprise en équipe nationale.

Après une blessure au mollet en fin de saison et deux matchs amicaux manqués contre la Finlande (4-0) et les États-Unis (2-1), il a fait son retour direct face à Curaçao (victoire 7-1), mais a encaissé un but inattendu sur une frappe de Livano Cominensia.

Scène similaire contre la Côte d’Ivoire, où il se positionne mal sur la frappe de Franck Kessié, puis face à l’Équateur, où une erreur d’appréciation offre à Gonzalo Plata l’occasion de marquer.

Nagelsmann avait été confronté à un dilemme au poste de gardien après la retraite de Neuer en août 2024 ; il s’était alors tourné vers Marc-André ter Stegen en septembre, puis a alterné entre Alexander Nübel et Oliver Baumann en octobre et novembre, avant de se fixer sur Baumann (36 ans), le gardien titulaire de Hoffenheim. Mais la pression des supporters et des médias a poussé l’entraîneur à rappeler Neuer, une aventure qui n’a pas porté ses fruits jusqu’à présent.

L’analyse technique montre un net recul de ses capacités : il n’a arrêté que trois ballons en trois matchs, tous tirés de loin et au centre de la surface.

Si sa rapidité de réaction et sa capacité à réduire les angles restent intacts, son manque de vitesse et de puissance limitent son rayon d’action. Ses sorties face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain en Ligue des champions ont par ailleurs mis en évidence une vulnérabilité sur les frappes près des montants.

Le problème plus profond réside dans le fossé entre ce qu’on attend de Neuer et ce qu’il est actuellement capable d’offrir, car le gardien, autrefois pivot offensif et créateur de jeu, commet aujourd’hui des erreurs coûteuses lorsqu’il perd le ballon et voit sa précision de passe diminuer : la plupart de ses transmissions sont neutres ou trop longues et inefficaces, et seules quelques-unes de ses 19 passes décisives rappellent encore son ancien talent balle au pied.

Malgré son statut de légende vivante, Neuer ne fait plus figure de choix optimal pour une sélection allemande ambitieuse.

En l’absence d’une nouvelle génération capable de prendre la relève, son retour après sa retraite reste davantage un geste symbolique qu’une décision technique, à un moment où la sélection allemande traverse une crise d’identité qui dépasse le poste de gardien pour toucher l’ensemble du système de l’équipe.