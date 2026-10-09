Les détails précis concernant le transfert de du joueur anglais JJ Gabriel commencent peu à peu à se dévoiler, dans un contexte de rivalité entre quatre grands clubs pour s'attacher ses services : le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Barça. Ces clubs doivent se préparer à débourser des sommes considérables pour convaincre le joueur, qui vient tout juste de fêter ses seize ans et qui devrait battre de nombreux records.

Selon le journal espagnol « Sport », la famille de JJ Gabriel et son agent Ali Barat ont formulé une série d'exigences au cours des négociations, après que le joueur a bouclé une tournée de visites comprenant le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Barça.

La direction du Barça et les autres clubs concurrents sont conscients que recruter le talent le plus en vue issu de l'académie de Manchester United nécessite un investissement financier d'au moins 10 millions d'euros.

Des sources proches des négociations ont confirmé que ce montant comprend un contrat de trois ans pour le joueur, assorti d'un salaire supérieur à un million d'euros par saison, ainsi que les différentes dépenses liées au transfert, telles que les commissions, les compensations financières versées à la famille et le mécanisme de solidarité qui impose le versement d'indemnités à Manchester United.

Des chiffres exceptionnels pour un talent prometteur

Les attentes immenses qui entourent JJ Gabriel reflètent la nature du contrat exceptionnel attendu pour un joueur de cet âge. Où qu'il s'installe, il obtiendra un contrat digne d'un jeune crack de premier plan, bien qu'il n'ait pas encore eu l'occasion d'affronter une équipe première au niveau de l'élite.

Malgré les exigences financières considérables avancées au cours des négociations, les quatre grands clubs qui cherchent à le recruter semblent prêts à assumer les risques sportifs et financiers liés au transfert.

Après la première série de contacts révélée publiquement, la famille de JJ Gabriel et son agent Ali Barat ont décidé de changer de stratégie de négociation, en quête de davantage de discrétion, et dans le même temps pour apaiser le mécontentement de Manchester United, qui a menacé à plusieurs reprises de recourir à la justice afin d'entraver le départ du joueur, après que le club a été officiellement informé qu'il ne signerait pas son premier contrat professionnel avec lui.





Le climat qui entoure le joueur laisse entendre que la phase d'écoute des offres et des consultations touche peut-être à sa fin, à moins qu'une offre surprise ne vienne modifier le cours des négociations. Le moment est venu de réfléchir avant que le joueur et sa famille ne tranchent sur le choix du projet sportif le plus adapté, en attendant parallèlement la finalisation d'une autre condition essentielle : l'obtention d'un passeport chypriote grâce aux origines de sa mère, une démarche administrative nécessaire pour contourner les restrictions découlant de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Malgré les informations venues de Munich et de Paris, qui ont mis en lumière les efforts déployés par le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain pour convaincre JJ Gabriel de les rejoindre, les données confirment que le souhait de la famille n'a pas changé.

La tendance reste de quitter la Premier League anglaise pour rejoindre le football espagnol. Dans ce contexte, alors que la concurrence s'intensifie entre le Real Madrid et le Barça, les informations confirment que rien n'est encore joué à ce stade.



