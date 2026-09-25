Le talent de l’Ajax Ouazane marque immédiatement les esprits pour ses débuts avec le Maroc

Le Maroc a entamé les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 par une victoire 2-0 contre le Gabon. Noussair Mazraoui et Soufiane Rahimi ont inscrit les buts à Rabat, tandis qu’Abdellah Ouazane a effectué ses débuts avec la sélection nationale en fin de match. Le grand talent de l’Ajax a joué un rôle déterminant dès sa première touche sur le deuxième but du Maroc avec une pré-passe.

L’équipe à domicile a pris l’initiative dès le coup d’envoi et a repoussé le Gabon très loin dans sa propre moitié de terrain. Azzedine Ounahi a été le Marocain le plus dangereux en début de match et a vu, après 27 minutes, une tentative s’écraser sur la barre.

Neuf minutes plus tard, l’ouverture du score méritée est finalement tombée. Mazraoui est repiqué depuis le côté droit avant de déclencher une frappe d’environ vingt mètres, sur laquelle le gardien Loyce Mbaba Amonome s’est laissé surprendre par le ballon rebondissant : 1-0.

Le Maroc a également continué à dominer après la pause et s’est immédiatement procuré des occasions d’accentuer son avance. Nayef Aguerd a vu une volée sur corner brillamment repoussée par Amonome, tandis qu’Ounahi et Abde Ezzalzouli ont eux aussi apporté du danger.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi est intervenu après un peu plus d’une heure de jeu et a notamment fait entrer Rahimi et Ilias Akhomach. Le Gabon est ensuite un peu mieux entré dans son match et Denis Bouanga a obligé le gardien Yassine Bounou à intervenir sur une frappe.

À la 76e minute, un moment particulier a suivi pour Ouazane. Le milieu de terrain de l’Ajax a remplacé l’excellent Ounahi et a ainsi fait ses débuts avec le Maroc, qui menait alors toujours d’un seul but.

Le Gabon a tenté d’égaliser dans les derniers instants et Bounou a notamment dû s’employer sur une tête d’Orphée Mbina Effaghe. De l’autre côté, le Maroc a définitivement mis fin au suspense à quatre minutes du terme.

Ouazane a lancé Bilal El Khannouss sur le côté gauche, avant que le milieu de terrain ne remette le ballon en une touche à Rahimi. Le remplaçant a inscrit le 2-0 et offert au Maroc un début convaincant dans cette campagne de qualification.