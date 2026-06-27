Le supporter congolais « Lumumba » privé du match décisif contre l'Ouzbékistan

La sélection de la République démocratique du Congo devra se passer du soutien de son plus célèbre supporter, Michel Koka Mboladenga, pour l’affiche décisive contre l’Ouzbékistan, programmée dimanche matin aux États-Unis dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Le passionné n’a pas pu obtenir le visa nécessaire pour rejoindre le pays hôte.

Mbuladenga s’était distingué lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc en début d’année, en se faisant remarquer par sa présence remarquée dans les tribunes.

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Il s’était distingué dans les tribunes en restant immobile durant les rencontres de la RDC, en hommage au premier Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, figure très respectée dans le pays.

Après avoir encouragé les Léopards lors de leur dernier match au Mexique, le célèbre supporter ne sera pas présent à Atlanta pour affronter l’Ouzbékistan.

Kapinga Evette Ngango, ambassadrice de la République démocratique du Congo à Washington, a confié à l’agence « Reuters » qu’elle espérait qu’il obtiendrait un visa si la RDC se qualifiait pour les phases à élimination directe. Elle a ajouté ce samedi : « J’espère qu’il apportera sa touche personnelle pour soutenir l’équipe ».

Il était présent dans les tribunes lors de la défaite face à la Colombie (1-0), à Valle de las Piedras, au Mexique, mardi dernier, après son arrivée tardive au Mondial en raison des restrictions imposées aux voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo, suite à l’épidémie d’Ebola dans le pays.

Pour préserver ses chances de qualification pour les seizièmes de finale, la sélection africaine doit absolument battre l’Ouzbékistan. Elle pointe actuellement à la troisième place du groupe 11, avec un seul point glané lors de son match nul inaugural face au Portugal (1-1).