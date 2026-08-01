Al-Ahli poursuit sa quête d'un nouvel entraîneur, après le départ surprise de l'Allemand Matthias Jaissle du banc de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Jaissle a décidé de démissionner de son poste en raison de l'échec des deux parties à s'accorder sur les termes du nouveau contrat, quittant ainsi Al-Ahli pour rejoindre Newcastle United, en Angleterre. Selon les informations rapportées, ce dernier versera 11 millions d'euros à titre de compensation au champion d'Asie.

D'après les derniers développements, Al-Ahli pourrait se tourner vers le Portugais Nuno Espírito Santo, ancien entraîneur d'Al-Ittihad, qui jouit d'un grand prestige au sein du club, au regard de ce qu'il a réalisé avec l'équipe après une longue période de difficultés.

À lire aussi : Avec une offre colossale, un géant italien menace le maintien de Diaby à Al-Ittihad

L'entraîneur portugais a réussi à ramener Al-Ittihad sur les podiums, après l'avoir mené au doublé championnat-Supercoupe lors de la saison 2022-2023, à la suite d'une longue absence dans la course aux titres.

Le journaliste Sami Al-Qadi et Khamis Al-Zahrani, ancienne star de la sélection saoudienne, s'attendent à ce que Nuno Espírito Santo prenne les rênes d'Al-Ahli en remplacement de Jaissle dans les prochains jours.

Le nom d'Al-Ahli a été associé à plusieurs entraîneurs, mais la difficulté de la mission a poussé les Espagnols Xavi Hernández et Marcelino à décliner le poste au sein du club.



