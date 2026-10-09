Le spectre de janvier menace de faire exploser une crise au Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier a rejoint le Paris Saint-Germain en quête d'une nouvelle étape dans sa carrière, mais il s'est retrouvé cantonné sur le banc des remplaçants, loin des projecteurs qui l'entouraient il y a quelques mois à peine, lorsqu'il était fortement pressenti pour décrocher une place en équipe de France. Et avec la poursuite de son absence des matchs officiels, son avenir au Parc des Princes est désormais menacé, dans un contexte de probabilités croissantes d'un départ en janvier prochain.

Le gardien français, âgé de 24 ans, n'a disputé aucun match officiel cette saison sous la direction de Luis Enrique, sa dernière apparition remontant au 23 janvier, tandis que sa seule participation lors de la saison actuelle s'est limitée à un match amical face à Majorque cet été. Chevalier continue de travailler derrière le Russe Matveï Safonov, dans une situation qui freine son ambition de progresser et de retrouver sa place sur la scène internationale.

Selon le site français « Foot Mercato », citant le journal « L'Équipe », Chevalier ne songe pas à baisser les bras, ses proches affirmant qu'il tient à saisir sa chance au sein de l'équipe, malgré la frustration qu'il vit en raison de son éloignement de la compétition. Une source proche de lui a déclaré : « Il reste patient et travaille dur, et il a accepté sa situation dans l'ombre. »

Le gardien avait décidé de rester à Paris cet été, à la suite de discussions avec Luis Enrique, dans l'espoir de changer sa situation et de concourir pour une place de titulaire. Mais la poursuite de son absence le place devant un véritable dilemme, d'autant que retrouver sa place dans les plans de l'équipe de France exige de jouer régulièrement.

La même source n'exclut pas un départ de Chevalier en janvier si les choses ne changent pas au cours des prochaines semaines, tandis que le Paris Saint-Germain ne ferme pas la porte à cette éventualité. Le rapport a rapporté les propos d'une source proche du club : « Il est encore tôt, et nous ne savons pas ce qui pourrait se passer au cours des prochains mois. »

Et bien que la direction du club parisien espère un éventuel changement dans la hiérarchie des gardiens, surtout si le niveau de Safonov venait à baisser, la confiance envers le gardien russe demeure présente, dans un contexte de réserves exprimées précédemment au sujet des performances de Chevalier lors de ses premiers mois avec l'équipe.

De plus, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour un recrutement de Zion Suzuki, avant son transfert à Aston Villa, a reflété l'existence d'interrogations au sein du club concernant le poste de gardien de but.

Entre l'attente d'une opportunité et la crainte de perdre encore davantage de temps, Chevalier se retrouve devant un test décisif : soit s'arracher une place dans le onze de Luis Enrique, soit chercher une nouvelle destination qui lui offrira les minutes de jeu dont il a besoin pour raviver ses ambitions nationales et internationales.