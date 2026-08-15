Le club d'Al-Ittihad a annoncé, ce samedi soir, la signature officielle de Mokhtar Ali, en provenance d'Al-Ettifaq, qui devient ainsi la sixième recrue conclue par « Al-Amid » durant l'actuelle période des transferts estivaux, dans une démarche visant à renforcer les rangs de l'équipe avant le début des nouvelles échéances.

Al-Ittihad avait déjà bouclé 5 transferts au cours de ce mercato estival, après avoir activé l'option d'achat du Serbe Jan-Carlo Simić, en plus des recrutements de Stefan Küller, Fares Abdi, Dion Lopy et Rakan Kabi, avant d'ajouter Mokhtar Ali à sa liste dans une nouvelle opération destinée à renforcer le milieu de terrain.

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Al-Ittihad a annoncé, via son compte officiel sur la plateforme « X », l'arrivée de Mokhtar Ali dans les rangs de l'équipe avec un contrat de 3 ans, offrant ainsi au staff technique un joueur doté d'une grande polyvalence lui permettant d'évoluer à plusieurs postes sur le terrain. Il excelle en effet dans tous les postes du milieu, le poste de sentinelle étant son poste de prédilection, et il peut également occuper le poste de défenseur central.

La démarche d'Al-Ittihad pour recruter Mokhtar Ali est intervenue après la grave blessure dont a été victime Hamed Al-Ghamdi, touché par une rupture du ligament croisé antérieur lors du match amical face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates dans le cadre du stage de préparation de l'équipe, ce qui a poussé la direction d'« Al-Amid » à rechercher un joueur capable de compenser cette absence et d'offrir des options supplémentaires au milieu de terrain.

Mokhtar Ali, âgé de 28 ans, possède une carrière footballistique qui a débuté dans les académies du club anglais de Chelsea, où il a reçu sa formation de base et a évolué avec l'équipe des jeunes sacrée championne de la FA Youth Cup lors des saisons 2015 et 2016, avant de vivre une expérience en prêt au Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas.

Par la suite, le joueur est revenu en Arabie saoudite en passant par Al-Nassr en 2019, puis a connu des expériences avec plusieurs clubs, dont Al-Fateh et Al-Taee, avant de s'installer à Al-Ettifaq au début de l'année 2025 avec un contrat de quatre saisons et demie. Son transfert intervient désormais à Al-Ittihad et offre à « Al-Amid » un joueur polyvalent capable de tenir plusieurs rôles, renforçant ainsi les options de l'équipe au milieu de terrain et en défense.