Kevin Lamour, ancien responsable des opérations et l'une des figures les plus en vue de la Fédération internationale de football (FIFA), a choisi de tourner sa page au sein de l'institution par un message d'adieu empreint de nombreuses formules touchantes, mais totalement dépourvu de la moindre allusion à Gianni Infantino, le président de la fédération, avec qui il avait été en désaccord ces derniers temps, un différend qui s'est soldé par son limogeage.

Le réseau « RMC Sport » a obtenu le texte du message que Lamour a adressé à l'ensemble des employés de la FIFA, après avoir été officiellement informé de la fin de ses fonctions, lui qui avait été au premier plan face à un certain nombre d'orientations d'Infantino.

Lamour a été démis de ses fonctions après avoir affiché son refus des projets d'Infantino. Le mois dernier, il avait qualifié le projet controversé « FIFA Forward » de « projet d'une seule personne ».

Lamour a entamé son message en déclarant : « Malheureusement, aujourd'hui était mon dernier jour à la FIFA », avant d'adresser ses remerciements à Mattias Grafström, secrétaire général de la Fédération internationale et numéro deux de l'institution.

Il a affirmé : « Je voudrais remercier Mattias pour sa confiance. Sa mission n'est pas facile, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de la FIFA. Mattias, je te présente mes excuses de t'avoir parfois placé dans des situations difficiles, mais merci de m'avoir toujours compris, de ne m'avoir jamais jugé et de m'avoir soutenu jusqu'au bout. »

Des mots de gratitude et un message qui résume sa position

Lamour a tenu à remercier plusieurs de ses collègues et des responsables des opérations au sein de la Fédération internationale. Il a également réservé un hommage particulier au Français Arsène Wenger, conseiller au développement du football à la FIFA, le qualifiant de « source d'inspiration ».

Il a ajouté dans son message : « Vous respirez le football et vous vivez pour lui sans relâche, et c'est quelque chose de très rafraîchissant. »

L'ancien responsable français a poursuivi : « Merci de m'avoir donné l'occasion d'apprendre, de grandir et de m'améliorer chaque jour au cours des deux dernières années. Je n'ai pas réussi à laisser l'empreinte que j'espérais au sein de cette institution, et je voudrais m'en excuser. Je suis désolé si j'ai déçu certains d'entre vous. Parfois, même les meilleures intentions ne suffisent pas. »

Lamour a également évoqué son rêve d'enfant de vivre dans l'ambiance de la Coupe du monde, expliquant qu'il avait pu réaliser ce rêve depuis l'intérieur de la FIFA grâce à ses collègues de l'institution.

« Vous êtes la FIFA, et sans vous elle n'est rien »

Dans un message empreint d'une considération manifeste pour les employés de la Fédération internationale, Lamour a déclaré : « Enfin, merci pour les centaines de messages que vous m'avez envoyés au cours des deux dernières semaines. Je ne m'y attendais pas, et cela m'a vraiment touché le cœur, plus que vous ne l'imaginez. »

Il a ensuite adressé un message direct aux employés de la FIFA en déclarant : « Vous êtes la FIFA. Et sans vous, la FIFA n'est rien. »

Mais la formule la plus révélatrice est venue à la fin de son message, dans une allusion qui semble liée à la position qu'il a adoptée ces derniers jours, lorsqu'il a déclaré : « Un dernier point, et non des moindres : n'oubliez jamais que la vie ne consiste pas à faire ce qui est facile, mais à faire ce qui est juste. La grande majorité d'entre vous l'a compris et l'a appliqué dans son travail, chaque jour. Vous avez de ma part mon salut et mon profond respect. »

Un message d'adieu sans Infantino

Lamour a conclu son message sur une note optimiste, malgré la description qu'il a faite de la période difficile que traverse la FIFA, en déclarant : « La FIFA traverse une période difficile, mais ne vous inquiétez pas. Tout finira par s'arranger. Et si les choses ne vont pas bien, c'est que la fin n'est pas encore arrivée. »

Ce qui a néanmoins retenu l'attention dans ce message d'adieu, c'est l'absence totale du nom de Gianni Infantino.

En effet, dans un long message adressé à l'ensemble des employés de la Fédération internationale, Lamour n'a pas cité une seule fois le président de la FIFA, après que leur relation eut connu de vives tensions ces derniers temps, avant de se solder par le limogeage du responsable français.

Paradoxalement, Lamour a bien mentionné le prénom « Gianni » dans son message, mais il faisait référence à Gianni Manca, responsable du bureau de la FIFA, et non à Infantino.