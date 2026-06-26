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FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP
Sydney Jordan

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Le Sénégal s'impose sans pitié et garde espoir d'accéder aux huitièmes de finale

Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Coupe du monde

Le Sénégal a largement dominé l'Irak (5-0). Après un début de match prometteur, les Sénégalais ont toutefois attendu la seconde période pour faire la différence. Grâce à cette large victoire, l'équipe conserve ses chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes, ce qui pourrait suffire pour se qualifier pour le tour suivant.

Le Sénégal savait ce qu’il avait à faire : seule une victoire écrasante pouvait encore lui offrir une chance d’accéder au tour suivant. Le message semblait avoir été parfaitement compris, puisque dès la quatrième minute, le pays africain a ouvert le score. Sur un corner, Abdoulaye Seck a adressé un coup de tête vers Habib Diarra, et le ballon a fini sa course au fond des filets : 1-0.

Les Lions ont senti le sang et ont immédiatement cherché le break. Sadio Mané a débordé Rebin Sulaka avant d’être fauché en bordure de surface ; l’arbitre Anthony Taylor a d’abord sorti un carton jaune, puis, après intervention de la vidéo, a expulsé le défenseur.

L’Irak, courageux, s’est défendu bec et ongles. En restant bas sur le terrain et en serrant les lignes, l’équipe du sélectionneur Graham Arnold a longtemps limité les dégâts. De temps à autre, elle parvenait même à se créer des occasions en contre-attaque et à atteindre la limite de la surface de réparation sénégalaise, sans toutefois se créer de réelles occasions.

Le Sénégal a néanmoins réussi à porter le score à 2-0 dix minutes après la reprise. Le milieu de terrain du FC Utrecht, Zidane Iqbal, a perdu le ballon bêtement, ce qui a permis à Lamine Camara de s’en emparer et de servir Ismaïla Sarr. L’attaquant a inscrit son troisième but du tournoi, portant le score à 2-0.

Puis tout s’est enchaîné très vite : à peine trois minutes plus tard, le coup de grâce a été porté à l’Irak. Pape Gueye a envoyé le ballon dans la lucarne opposée d’une frappe enroulée phénoménale depuis l’extérieur de la surface de réparation : 3-0. Après la pause, Gueye s’est à nouveau montré imparable. D’une frappe fulgurante, il a inscrit le 4-0 au tableau d’affichage.

Le sort était alors scellé et, à la 82^e minute, le Sénégal a alourdi le score : 5-0. Iliman Ndiaye a déjoué le gardien Ahmed Basil d’une frappe imparable dans le petit filet, fixant le score final. Le Sénégal termine ainsi à la troisième place du groupe I et guettera, dans les prochains jours, les performances de l’Algérie, de la Belgique, du Congo, du Cap-Vert et de la Croatie.

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