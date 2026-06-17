Le Sénégal a bouclé la boucle… La Coupe du monde continue de sanctionner les nouveaux venus

L’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes accroît le nombre de sélections découvrant la compétition et pose un défi spécifique : réussir son entrée en matière.

Selon les données d’Opta, les sélections disputant leur tout premier match dans l’histoire de leur participation à la Coupe du monde n’ont pas obtenu la moindre victoire lors des 17 dernières rencontres de ce type, depuis que le Sénégal a créé la surprise en battant 1-0 la France, tenante du titre, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002.

Depuis, elles n’ont obtenu que quatre matches nuls pour treize défaites.

Plusieurs sélections arabes ont d’ailleurs fait les frais de cette tendance. Lors de l’édition 2022 au Qatar, les hôtes ont perdu 2-0 contre l’Équateur au match d’ouverture au stade Al Bayt.

De même, la sélection jordanienne a été battue 3-1 ce mercredi matin lors de son premier match dans l’épreuve.

La Coupe du monde 2026 comptera quatre équipes découvrant la compétition : la Jordanie et le Cap-Vert, qui ont fait match nul 0-0 contre l’Espagne lors de leurs débuts, Curaçao, battu 7-1 par l’Allemagne, ainsi que l’Ouzbékistan, qui affrontera la Colombie demain.

Ce constat intervient alors que la Coupe du monde passe pour la première fois à 48 sélections, à l’occasion de l’édition 2026 organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Lire aussi : Haaland après son doublé contre l’Irak : « Kane et Mbappé sont meilleurs que moi »