Le sélectionneur Mark van Bommel dit franchement ce qu’il pense du choix de Kevin De Bruyne de rejoindre le PSV

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Mark van Bommel a réagi à un possible transfert de Kevin De Bruyne au PSV. Le sélectionneur de la Belgique estime que le style de jeu du club d’Eindhoven convient bien au milieu de terrain de Naples.

« Il doit prendre sa décision lui-même, mais il n’habite pas loin d’ici et le football néerlandais lui convient bien », déclare Van Bommel à VTM.

« Cette façon de jouer offensive, cette volonté de toujours jouer au football… Ça lui correspond tout simplement. »

Le PSV veut faire venir De Bruyne, 35 ans, à Eindhoven en janvier. L’intérêt serait réciproque, mais le PSV doit encore trouver un accord avec Naples.

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Le Belge est sous contrat à Naples jusqu’à la fin de la saison. Le club d’Eindhoven veut donc le recruter avant l’expiration de son contrat.

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Van Bommel avait lui-même quitté l’Italie pour Eindhoven à la fin de sa carrière de joueur. Il avait quitté l’AC Milan pour le PSV à l’été 2012 et y avait joué une saison supplémentaire.

Le consultant Marc Degryse voit lui aussi d’un bon œil un transfert au PSV. « Je pense qu’il pourrait y être très heureux, notamment parce que c’est plus près de chez lui. »

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« Il y a l’aspect familial, mais il peut aussi s’y épanouir pleinement sur le plan sportif », poursuit Degryse.

Le consultant évoque le match de Ligue des champions entre le PSV et le Club Bruges (1-2). « Le PSV ne pense qu’à attaquer : nous l’avons encore vu la semaine dernière contre le Club Bruges. »