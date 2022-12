Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui fait une grande annonce sur son venir

Walid Regragui, l’entraineur des Lions de l’Atlas, mettre un terme à sa collaboration avec la sélection marocaine à une condition.

Le technicien de 47 ans a réalisé un véritable exploit durant la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Son équipe est devenue la première sélection africaine à attendre le dernier carré de la compétition.

Regragui vise la demi-finale de la CAN

Le natif de Corbeil-Essonnes ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Il veut offrir un titre majeur à son pays durant la CAN 2023 qui se déroulera dans une année en terres sénégalaises.

Dans un entretien accordé à Hespress, Walid Regragui est revenu sur la grande performance des coéquipiers d’Achraf Hakimi au Qatar. « Le football marocain fait désormais partie du gotha mondial c’est un honneur pour le Royaume, a-t-il confié. La ferveur populaire était incroyable. Elle a permis aux joueurs de prendre la mesure des attentes du peuple. C’est positif, car cette passion populaire servira dans le futur à pousser les joueurs à donner le maximum, de mouiller au mieux le maillot ».

Walid Regragui s’est ensuite projeté sur la prochaine échéance continentale du Maroc. « Nous voulons nous maintenir au même niveau et progresser vers le meilleur, a-t-il indiqué. C’est pour cela que ce mindset (état d’esprit, ndlr) de vainqueur doit se maintenir, nous devons d’abord rester parmi les quatre premières équipes du continent. »

En fin de contrat à l’été 2025, le technicien marocain pourrait quitter son poste plus tôt que prévu. Il s’est dès à présent fixé un grand objectif. « A mon niveau, je veux arriver au minimum en demi-finale de la prochaine CAN, a-t-il annoncé, si je n’y arrive pas alors, je m’en irai et le nouveau coach de l’équipe devra continuer dans le même état d’esprit, c’est-à-dire, viser les demi-finales ou les finales, c’est comme ça que le Maroc progressera ».