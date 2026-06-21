L'entraîneur du Japon, Hajime Moriyasu, s'est félicité de la large victoire (4-0) obtenue face à la Tunisie, ce dimanche matin, lors du 1 000e match de l'histoire de la Coupe du monde.

Lors de la conférence de presse d’après-match, il a déclaré : « Nos joueurs ont livré une superbe performance aujourd’hui. Je suis très fier de la manière dont ils ont mis en œuvre notre stratégie, notamment en attaque. Nous avons bien maîtrisé le match et marqué de beaux buts. »

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Interrogé sur ses choix tactiques, notamment l’utilisation de Daichi Kamada comme deuxième attaquant, il a expliqué : « Les joueurs sur lesquels je m’appuie pour structurer l’équipe ont été au cœur de notre performance. J’avais recruté Kamada comme milieu défensif, mais j’ai choisi de le positionner aujourd’hui en attaquant de soutien. Je savais que ce rôle mettrait en valeur ses meilleures qualités, et cela a porté ses fruits : il a inscrit un but. »

Il a ajouté : « Il n’a pas seulement été central dans notre jeu, il s’est aussi projeté dans le tiers offensif et a donné un nouvel élan à l’équipe. »

Moriyasu a toutefois tempéré l’euphorie, comme le rapporte le Japan Times : « Cette victoire est importante, mais elle ne signifie encore rien. Nous nous concentrons désormais sur le prochain match (contre la Suède). Notre objectif est d’avancer pas à pas dans la compétition, et nous continuerons à travailler dans le même esprit. »

Grâce à ce succès, le Japon signe la plus large victoire de son histoire en Coupe du monde, totalise quatre points et occupe la deuxième place du groupe F, devancé uniquement par les Pays-Bas à la différence de buts. La Tunisie, elle, est éliminée, tandis que la Suède pointe à la troisième place avec trois unités.