Le sélectionneur du Canada estime que son équipe a dominé le Maroc, avant de tempérer son propos par un bref « mais… ! »

Malgré l’élimination du Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’entraîneur Jesse Marsch refuse de remettre en question la performance de son équipe.

Après l’élimination du Canada face au Maroc (3-0) samedi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Marsh a affirmé que son équipe avait dominé, imputant la défaite à de petits détails et à la qualité des « Lions de l’Atlas » dans le dernier tiers.

« Nous étions la meilleure équipe », a-t-il affirmé à Globo. « Ils ont fait preuve d’une plus grande qualité dans le dernier tiers, mais en termes de plan de jeu, de mise en œuvre et de confiance des joueurs en eux-mêmes, nous étions les meilleurs en première mi-temps et au début de la seconde. Le premier but du Maroc a tout changé, alors que le match était à notre portée. »

Il a rappelé que son équipe avait frôlé l’ouverture du score juste avant l’ouverture du score d’Ezzedine Ounahi, auteur d’un doublé, tandis que Sofiane Rahimi scellait le score dans le temps additionnel.

Lire aussi : À l’image de Barcelone et du géant de la Premier League… Manchester City modifie le plan de Mourinho

L’importance de la touche finale

Il a ajouté : « Dans ce genre de grands matchs, l’important est d’imposer son style, et c’est ce que nous avons fait. Il ne nous a manqué que la touche finale, alors que le Maroc dispose de joueurs de grande qualité qui évoluent au plus haut niveau. Malgré la défaite, nous avons livré une superbe performance. »

Malgré l’élimination, Marsh a salué l’exploit historique de son équipe, qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois après avoir terminé deuxième de son groupe puis battu l’Afrique du Sud.

Il a conclu : « Nos supporters ont pu voir cette équipe à l’œuvre. Nous devons nous habituer à ce genre d’ambiance. Le Maroc est une équipe très forte, mais je préfère la mienne, et je ne pourrais être plus fier de mes joueurs. »

Lire aussi : Grâce au triplé du Maroc, l’Afrique défie l’Europe en Coupe du monde

L’absence de Davies

Marsh a par ailleurs justifié l’absence de la star de l’équipe, Alphonso Davies, expliquant que le défenseur du Bayern Munich n’était pas physiquement prêt à jouer, après avoir souffert d’une blessure musculaire qui l’avait écarté de la plupart des matchs du tournoi.

« Sa convalescence se passait bien, mais les derniers examens n’étaient pas rassurants et il a ressenti de nouvelles douleurs pendant l’échauffement. Il voulait vraiment jouer, au point d’essayer de s’échauffer à la mi-temps, mais il nous a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de continuer. Il n’était pas logique de prendre ce risque avec lui, et je pense que nous avons pris la bonne décision », a-t-il expliqué.

De son côté, le milieu de terrain Stephen Ostachio a exprimé sa fierté après la prestation de l’équipe canadienne, affirmant que son équipe avait senti qu’elle était capable de l’emporter après sa performance en première mi-temps. Il a déclaré : « Je suis très fier. Nous avons réalisé un superbe tournoi et, au vu de notre prestation en première période, nous sentions capables de l’emporter, mais nous n’avons pas créé assez d’occasions ensuite. Ce groupe a tout donné et nous ressentons un soutien immense de la part des supporters. Nous sommes enfin devenus une nation de football, et j’espère que la prochaine génération bénéficiera du même soutien au cours des quatre prochaines années. »

Lire aussi : « Une moquerie ignoble »… Plainte urgente de l’Al-Ahly contre l’insulte adressée à une star des Pharaons

Lire aussi : Mourinho surprend une star du Real avec une nouvelle décision concernant son avenir