Valentijn Driessen a indiqué vendredi dans le podcast Kick-Off de De Telegraaf que le sélectionneur Xavi Hernández a demandé un deuxième entretien avec Virgil van Dijk. Le journaliste se demande à voix haute si le défenseur central de 35 ans de Liverpool a encore un avenir en équipe des Pays-Bas, tout en estimant dans le même temps qu’il n’existe pas suffisamment d’alternatives pour compenser correctement une possible retraite internationale imminente du vétéran.

L’avenir de Van Dijk avec l’équipe des Pays-Bas reste actuellement très flou. Xavi a déjà communiqué sa présélection en interne, mais contrairement à ce qui se faisait auparavant, celle-ci n’est plus rendue publique.

Le vendredi 18 septembre, la sélection définitive du nouveau sélectionneur sera dévoilée. Le lundi matin suivant, Xavi expliquera ses choix lors d’une conférence de presse.

Van Dijk a récemment confirmé aux médias anglais qu’un entretien aurait lieu entre les deux avant qu’une décision ne soit prise sur son avenir avec l’équipe des Pays-Bas. « Je sens que je peux encore être précieux et important pour l’équipe. »

« Si nous pensons la même chose à ce sujet, alors deux belles années nous attendent jusqu’à l’Euro 2028. Et sinon, eh bien nous verrons », a notamment déclaré Van Dijk.

Driessen sait qu’il faut rapidement clarifier la situation. « Cela devra de toute façon se faire dans la semaine, car la sélection sera annoncée la semaine prochaine. Je pense que s’il renonce, nous l’apprendrons plus tôt. Que cela sera communiqué d’une manière ou d’une autre. »

« Je trouve déjà très particulier qu’il reparte au combat à Liverpool », poursuit Driessen, qui n’est plus impressionné par les performances de Van Dijk. « De continuer malgré tout là-bas. L’an dernier, il a bien sûr signé un contrat revalorisé (jusqu’à la mi-2027, ndlr). »

« Mais je doute fortement que cela soit un si grand succès avec l’équipe des Pays-Bas. Le fait que Xavi ait voulu un deuxième entretien avec lui en dit déjà assez long », estime Driessen. « Je ne sais pas s’ils sont parvenus à un accord. Mais ils ont sans aucun doute dû se voir mercredi. » Xavi était présent mercredi à Liverpool - Atlético de Madrid.

Son collègue Jeroen Kapteijns enchaîne. « Ce à quoi il faut bien sûr faire attention, c’est que l’on entame un cycle en vue d’un tournoi. Comment sera-t-il dans deux ans ? C’est très long dans la vie d’un footballeur. Surtout à cet âge-là. »

« Sera-t-il encore au top dans deux ans ? Tout tourne autour de son état dans deux ans. Car tu vas miser sur quelque chose et, s’il n’y arrive pas, tu préfères lancer le cycle avec d’autres défenseurs. Qui, eux, seront bien là. »

Driessen estime toutefois que les alternatives derrière Van Dijk ne sont « pas vraiment » prêtes. « Ce n’est pas comme s’il y avait quelqu’un qui frappait si fort à la porte que l’on se dise : “Que fait encore Van Dijk en équipe des Pays-Bas ?” »

« Donc, de ce point de vue, on peut aussi dire : “il faut simplement le garder.” Le plus longtemps possible, alors. Jusqu’au moment où tu fais un choix pour toi-même : est-ce que je le trouve assez bon pour continuer jusqu’à l’Euro inclus ? », conclut Driessen, qui avait trouvé Van Dijk « en dessous du niveau » lors de la dernière Coupe du monde. « À ce moment-là, il se sentait moins bien dans sa peau, pour une raison ou une autre. »