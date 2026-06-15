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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le sélectionneur de l'Équateur a estimé que sa équipe avait subi une défaite « injuste » face aux Éléphants

Côte d'Ivoire vs Ecuador
Côte d'Ivoire
Ecuador
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S. Beccacece
Côte d’Ivoire
Équateur
É.-U.

L’entraîneur de l’Équateur, Sebastián Beccacece, a dénoncé une « défaite injuste » après la rencontre de Coupe du monde face à la Côte d’Ivoire.

Les Équatoriens ont frappé trois fois les montants, tandis que les Ivoiriens l’emportaient grâce à une réalisation décisive d’Amad Diallo.

La rencontre a donné lieu à 27 tirs (15 pour la Côte d’Ivoire, 12 pour l’Équateur) et le ballon a frappé les montants à quatre reprises.

D’après les propos recueillis par beIN SPORTS, Picaisi a confié : « C’est douloureux car c’était une défaite injuste. »

Il a ajouté : « Nous avons très bien joué, nous nous sommes créé les occasions les plus dangereuses et nous aurions pu gagner ce match, mais à cause d’un seul détail en fin de match, nous repartons les mains vides. »

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Les deux sélections partagent en effet le même groupe que l’Allemagne, large vainqueur de Curaçao (7-1).

Lors de la deuxième journée, l’Équateur défiera Curaçao, tandis que la Côte d’Ivoire tentera de contenir la « machine allemande ».

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