Le sélectionneur de l'Équateur a estimé que sa équipe avait subi une défaite « injuste » face aux Éléphants

L’entraîneur de l’Équateur, Sebastián Beccacece, a dénoncé une « défaite injuste » après la rencontre de Coupe du monde face à la Côte d’Ivoire.

Les Équatoriens ont frappé trois fois les montants, tandis que les Ivoiriens l’emportaient grâce à une réalisation décisive d’Amad Diallo.

La rencontre a donné lieu à 27 tirs (15 pour la Côte d’Ivoire, 12 pour l’Équateur) et le ballon a frappé les montants à quatre reprises.

D’après les propos recueillis par beIN SPORTS, Picaisi a confié : « C’est douloureux car c’était une défaite injuste. »

Il a ajouté : « Nous avons très bien joué, nous nous sommes créé les occasions les plus dangereuses et nous aurions pu gagner ce match, mais à cause d’un seul détail en fin de match, nous repartons les mains vides. »

Les deux sélections partagent en effet le même groupe que l’Allemagne, large vainqueur de Curaçao (7-1).

Lors de la deuxième journée, l’Équateur défiera Curaçao, tandis que la Côte d’Ivoire tentera de contenir la « machine allemande ».