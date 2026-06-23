Le sélectionneur de l'Écosse, à la veille d'affronter le Brésil, prévient avec une pointe d'humour : « Je risque de finir pendu. »

Jeudi à 01h00, heure de La Mecque, tous les regards seront tournés vers la confrontation décisive entre l’Écosse et le Brésil dans le cadre du groupe 3, alors que la lutte fait rage pour décrocher une place au tour suivant de la Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée au site « The Scotsman », Steve Clarke, le sélectionneur de l’Écosse, a fait preuve d’humour et d’un réalisme à toute épreuve en évoquant la possibilité d’affronter la « Samba » et de subir une lourde défaite, tout en reconnaissant qu’une défaite sur un score serré ne serait peut-être pas un mauvais résultat pour son équipe au vu des calculs de qualification.

« Si j’opte pour un jeu offensif et que je perds 4-0, vous me pendrez dans le nid d’oiseau là-haut, a-t-il lancé. Nous avons pris des points au premier match, ce qui constitue une bien meilleure base pour la suite de la phase de groupes ; et nous savons qu’une défaite serrée pourrait nous être utile. »

Il a toutefois immédiatement ajouté que son équipe n’abdiquait pas d’avance : « Il n’y a aucune garantie ; nous ne sommes pas entrés sur le terrain en pensant perdre de justesse, mais en nous demandant : “Pouvons-nous battre le Brésil ?” ».

Il a qualifié la rencontre de « mission difficile », ajoutant : « Nous devons nous poser cette question, et nous devons également la poser au Brésil. Si nous entrons sur le terrain avec cet état d’esprit, nous ne remporterons peut-être pas la victoire, mais nous pourrons arracher le match nul, et ce match nul nous assurera pratiquement la qualification. »

Conclusion : le sélectionneur, prudent dans l’âme, conclut : « Vu ma nature pessimiste, le nul n’est pas acquis et nous pourrions devoir nous contenter de la différence de buts. Mais je pense que quatre points seront suffisants, et c’est avec cette mentalité que nous devons aborder la rencontre. »

Avec trois points au compteur, les Écossais pointent derrière le Maroc et le Brésil, co-leaders avec quatre unités chacun. Tout en visant un résultat positif face aux Auriverdes, ils garderont un œil sur l’autre rencontre du groupe, Maroc-Haïti, disputée simultanément.