Le sélectionneur de l'Argentine cède une partie de son pouvoir : « Si Messi le veut, ça se fera »

Lionel Messi conserve le rôle de tireur attitré des penalties de l’Argentine, a confirmé Lionel Scaloni en conférence de presse, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde.

L’Argentine affrontera la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche, et le vainqueur de cette rencontre accédera aux demi-finales de la compétition.

Si l’Argentine obtient un penalty lors de cette rencontre, c’est donc Messi qui s’en chargera, malgré deux échecs depuis le point de penalty dans la compétition.

Le numéro 10 argentin a déjà manqué son tir au but lors de la phase de groupes contre l’Autriche (victoire 2-0), puis en huitièmes de finale face à l’Égypte (victoire 3-2).

« Messi peut les tirer s’il le souhaite. Nous avons suffisamment d’autres joueurs capables de le faire, mais s’il le veut, c’est lui qui s’en chargera », a tranché Scaloni.



