Le sélectionneur belge à propos du Sénégal : « En fin de match, ces équipes perdent leur organisation tactique. »

Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique, attribue la remontée face au Sénégal et la victoire 3-2 arrachée dans les dernières minutes des prolongations, mercredi soir à Seattle (16es de finale de la Coupe du monde 2026), à la confiance inébranlable de son groupe.

« En football, tout est toujours possible tant qu’on y croit », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match, selon le journal français L’Équipe. « La force de ce groupe réside également dans les joueurs qui entrent en cours de jeu. »

L’entraîneur franco-espagnol a ajouté : « On ne peut pas gagner avec seulement onze joueurs. Nous avons redressé la barre dès le milieu de la seconde période. Nous perdions trop de ballons, nous avons corrigé le problème et la situation s’est améliorée, même si nous avons encaissé un deuxième but. Nous connaissons ces équipes : en fin de match, elles perdent leur organisation tactique. »

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Garcia a ajouté : « Nous savions aussi qu’en menant 2-0, ils tenteraient de préserver ce score à tout prix, ce qui constitue, à mon avis, une erreur majeure. On m’a rappelé, lorsque nous menons 2-0, de ne pas tomber dans ce piège. Car quand on concède un but comme celui qu’ils ont encaissé à 1-2, la donne du match bascule complètement. »

Il a poursuivi : « Nous avons réussi à égaliser grâce à Yuri (Tielemans). Je suis heureux pour Romelu (Lukaku) qui nous a remis sur les rails (en marquant le premier but). C'était vraiment bien de marquer dans le temps additionnel, sur un penalty très clair. »

Menés 2-0 jusqu’à la 86^e minute, les Diables Rouges ont renversé la vapeur : Lukaku a réduit le score, Tielemans a égalisé dans le temps additionnel, puis a offert la victoire à la 120^e+5 sur penalty.