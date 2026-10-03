La crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection du Portugal a provoqué un séisme numérique sur les comptes de la Fédération portugaise de football et de l'entraîneur Jorge Jesus, malgré la victoire 4-2 contre le Danemark en Ligue des nations.

La crise entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus a éclaté au camp de Copenhague, avant que Ronaldo n'annonce son départ du rassemblement, laissant entendre que l'entraîneur n'avait pas tenu ses promesses concernant l'accord sur sa participation face à la Norvège et au Danemark.

Le journal portugais « A Bola » a affirmé que « la décision de Ronaldo s'est traduite par une hémorragie sans précédent sur les comptes de la sélection portugaise comme de Jesus sur les réseaux sociaux.

Le journal a indiqué qu'après le départ de Ronaldo, Lisbonne s'était « réveillée » sur des banderoles de soutien à Ronaldo et d'attaque contre Jesus, placées à proximité de l'aéroport de la capitale portugaise, en signe d'une colère populaire grandissante ». Et d'ajouter : « Les plateformes de la sélection portugaise ont enregistré la perte d'environ deux millions d'abonnés depuis le déclenchement de la crise. L'hémorragie numérique a atteint son pic le jeudi, jour du match contre le Danemark, où près d'un million d'utilisateurs ont décidé en seulement 24 heures de cesser de suivre les chaînes officielles de la sélection, transformant le jour de la victoire sportive en cauchemar en matière de gestion de l'image et de la réputation. »

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Jesus paie le prix de son clash avec Ronaldo

Le journal a poursuivi : « Le sélectionneur n'a pas non plus échappé à l'impact de la polémique, Jorge Jesus ayant personnellement ressenti la vague de protestation des supporters de Ronaldo, enregistrant une baisse proche de 100 000 abonnés sur ses plateformes personnelles. » Et A Bola de commenter : « Ce phénomène reflète l'ampleur de la rupture entre une large frange de supporters et la structure dirigée par l'entraîneur, qui avait déjà été la cible de huées à sa sortie de l'hôtel et après une interview rapide au Parken Stadium. »









Ronaldo épargné : la tendance inverse

Le journal a affirmé : « La marque personnelle de Cristiano Ronaldo demeure immunisée contre l'érosion et continue de démontrer sa puissance mondiale. Malgré sa décision à Copenhague et son retour en urgence à Madrid, la star portugaise a enregistré un solde largement positif en nombre d'abonnés, renforçant son statut puisqu'il reste le plus influent du sport mondial sur les réseaux sociaux. »

Et de conclure : « Cela a montré le basculement direct de la loyauté de la part de millions de fans, qui ont choisi de soutenir le joueur au détriment de la sélection du Portugal et du sélectionneur. »