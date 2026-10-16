Félix Tainta, l'agent de Nico Williams, la star de l'Athletic Bilbao, a révélé les coulisses de l'échec du transfert du joueur à Barcelone lors de l'été 2025, affirmant que l'absence de garanties concernant la capacité du club catalan à l'enregistrer a été la principale raison du renoncement du joueur à finaliser l'opération, préférant prolonger son contrat avec son club jusqu'en 2035.

Tainta a évoqué les détails des négociations lors de son passage dans le podcast « Los Fulanos », expliquant que les discussions avec Barcelone avaient atteint un stade où il n'était plus possible de prendre le risque de compromettre l'avenir du joueur, surtout compte tenu de son besoin de jouer régulièrement et de sa volonté de rester prêt pour les échéances internationales.

L'agent de Nico Williams a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » : « Nous avons parlé avec Barcelone, et bien sûr l'Athletic Bilbao était au courant de tout, car je l'informais en permanence de l'évolution de la situation, malgré la colère du club envers Barcelone en raison de la manière dont il a mené les négociations. »

Il a ajouté : « Ensuite, les discussions ont commencé, et nous sommes arrivés à un point où Nico ne pouvait plus rester sans jouer. Nico est comme une voiture de Formule 1, et quand je viens chez vous, je ne suis pas censé assumer vos problèmes. C'est ce que j'ai expliqué à Barcelone. »

Tainta a poursuivi en expliquant la raison de la décision finale : « Nous avons décidé que si nous n'obtenions pas certaines garanties, nous ne pouvions pas prendre le risque que Nico parte là-bas et se retrouve ensuite dans l'incapacité de jouer. Il y avait une Coupe du monde, et même en dehors de cette compétition, c'est un joueur professionnel qui doit exercer son métier. »

Et de continuer : « Je viens dans votre club pour exercer mon métier, et je dois donc pouvoir continuer à faire mon travail. Si vous avez un problème, il ne doit pas m'affecter. Et si vous ne me donnez pas de garanties que votre problème ne m'affectera pas, je pourrais être amené à changer d'avis, et c'est précisément ce qui s'est passé. »

Barcelone courtisait Nico Williams depuis l'été 2024

L'intérêt de Barcelone pour Nico Williams n'est pas né à l'été 2025, puisque le club catalan avait déjà tenté de le recruter à l'été 2024, après sa belle prestation avec la sélection espagnole lors du Championnat d'Europe des nations.

Tainta a confirmé que le joueur avait suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, déclarant : « Tout le monde connaît l'intérêt de Barcelone à l'été 2024, après l'Euro. Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool et le Paris Saint-Germain... tout le monde voulait recruter Nico, et il n'est pas facile d'avoir un joueur qui refuse tous ces clubs. »

Malgré les propositions alléchantes entourant son avenir, l'agent du joueur a insisté sur le fait que Nico avait déjà démontré son attachement à l'Athletic Bilbao en prolongeant son contrat en décembre 2023, alors qu'il approchait de la fin de son engagement, ce qui aurait pu lui offrir la possibilité de partir plus tard libre, sans indemnité de transfert.

Tainta a déclaré : « Nous avons prolongé le contrat pour trois ans. Imaginez ce que Nico aurait pu obtenir s'il était devenu joueur libre, surtout après le niveau qu'il a affiché à l'Euro. Mais nous estimions qu'il ne fallait pas partir de cette façon. »

Il a ajouté : « Nous avons prolongé le contrat en conservant la même clause libératoire. Nous pouvions partir gratuitement et toucher une prime à la signature colossale, mais nous ne l'avons pas fait. Le joueur a été loyal envers l'Athletic Bilbao. »

Nico Williams songeait à partir

Tainta a reconnu que Nico Williams envisageait effectivement de vivre une nouvelle expérience en dehors de l'Athletic Bilbao, au vu de ses ambitions sportives et de son désir de se battre pour les plus grands titres européens, mais qu'il n'a pas pris sa décision uniquement en fonction des offres.

L'agent du joueur a déclaré : « Nico pensait à partir. Quand tu es à l'Athletic Bilbao, tu connais les limites des moyens du club, et tu sais que tu ne gagneras pas la Ligue des champions, et peut-être pas non plus le championnat d'Espagne. »

Mais l'absence des garanties exigées de Barcelone, ainsi que les considérations liées à la stabilité et au temps de jeu, ont finalement poussé le joueur à rester au club basque, signant un contrat de longue durée courant jusqu'en 2035 et mettant un terme aux spéculations sur son avenir lors de l'été 2025.