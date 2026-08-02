Le conflit ouvert entre Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, et Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'est ravivé après que le club madrilène a publié un communiqué au sujet de la décision de la FIFA de revenir sur son projet de vendre une partie des droits de diffusion audiovisuelle, tout en critiquant l'accord conclu entre la société d'investissement CVC et la Ligue espagnole.

Tebas a explosé de colère sur les réseaux sociaux, publiant un tweet cinglant intitulé « un être pas si merveilleux », en une allusion ironique et directe à Pérez, lançant une attaque féroce visant le conseiller financier du club madrilène, le Marocain Anas El Ghari, ainsi que la banque américaine J.P. Morgan, étroitement liée aux investissements du Real Madrid.

Sur un ton provocateur chargé d'interrogations, Tebas a déclaré : « Au passage, pourquoi la réponse a-t-elle mis tout ce temps ? Que faisait Anas à New York durant la semaine de la finale ? Et est-ce un hasard que la banque J.P. Morgan soit elle aussi impliquée dans cette opération, comme cela a été le cas avec la Superligue ? », en une allusion évidente au projet raté de Superligue européenne financé par l'institution bancaire américaine.

Le président de la Ligue a rejeté ce qu'il a qualifié de « réécriture du récit » de la part du Real Madrid concernant l'accord avec CVC, affirmant que l'opération était entièrement volontaire, et que chaque club a joui d'une entière liberté d'y adhérer ou de la refuser, insistant sur le fait que le Real Madrid a choisi de ne pas y adhérer et n'a pas été contraint de consacrer un seul euro de ses revenus.

Dans la partie la plus virulente de son communiqué, Tebas a dénoncé ce qu'il a appelé la « duplicité flagrante » dans le discours du Real Madrid, déclarant : « Le principe semble simple : lorsque le Real Madrid décide librement d'adhérer, c'est considéré comme une modernisation et une stratégie financière ; mais lorsque d'autres clubs décident librement d'adhérer, c'est considéré comme un fardeau. »

Tebas a raillé les litiges juridiques répétés que mène le Real Madrid contre la Ligue, les qualifiant d'« obsession maladive », et a déclaré : « Quelle obsession pour la Ligue espagnole ! Cela vient peut-être du fait de perdre les procès et les plaintes les uns après les autres, année après année, et de déposer des plaintes qui n'ont même pas réussi à faire tomber le président de la Ligue. »

En un coup fatal, Tebas a mis en doute la crédibilité de Pérez à mener le moindre débat sur l'avenir du football, déclarant : « L'être non supérieur n'a plus une grande crédibilité pour donner des leçons sur l'avenir du football », avant de rappeler avec une ironie mordante l'échec du projet de Superligue européenne : « Vous souvenez-vous du temps où la Superligue était censée nous sauver parce que le football était en faillite ? Quelle vision ! »

Ce nouvel affrontement vient ajouter un autre chapitre à une longue série de confrontations verbales et juridiques entre les deux hommes, dans un conflit qui ne semble pas près de s'achever et qui reflète la profonde division au sein du football espagnol entre deux visions opposées de l'avenir du jeu et de sa gestion.