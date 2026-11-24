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Federico Valverde et Thibaut Courtois, tous deux joueurs du Real Madrid, ont révélé les consignes données par José Mourinho, entraîneur du club merengue, à ses joueurs à la mi-temps du match face à Eindhoven. Une rencontre marquée par une nette métamorphose du jeu madrilène, le Real ayant renversé son retard pour signer une large victoire.

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Le Real Madrid était mené 1-0 par Eindhoven en première période du match disputé au stade Santiago-Bernabéu, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avant de se révolter en seconde période et d'inscrire cinq buts, s'imposant 5-1 et conservant un parcours parfait dans la compétition (15 points).

Valverde et Courtois ont raconté les coulisses du vestiaire et expliqué comment les mots de Mourinho et ses remarques tactiques ont transformé l'équipe. Le Real Madrid avait souffert face au pressing néerlandais pendant la première mi-temps, avant d'afficher un tout autre visage après la pause.

Valverde dévoile les mots de Mourinho dans le vestiaire

Valverde a assuré que la prestation du Real Madrid en seconde période avait été remarquable, soulignant que l'équipe doit aborder les matchs avec la même envie et la même concentration dès la première minute, au lieu d'attendre d'être menée pour réagir.

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Le joueur uruguayen a déclaré, selon le quotidien Marca : « Notre deuxième mi-temps a été incroyable, c'est comme ça qu'on doit commencer dès la première minute. Ils ont très bien joué, ils n'ont subi aucune pression et ont joué avec patience, et ça s'est clairement vu. Quand on commence un match avec moins d'intensité dans cette compétition, ça se voit tout de suite. »

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À propos du discours de Mourinho à la pause, Valverde a expliqué que les joueurs avaient bien compris le message que le technicien portugais voulait faire passer, lui qui leur a demandé davantage d'efforts et un meilleur niveau de jeu, d'autant que l'équipe avait connu un problème similaire lors d'un précédent match contre le Celta Vigo.

Il a ajouté : « Nous, les joueurs, nous savons ce qu'il disait : nous devons faire plus d'efforts et progresser. Ça nous est arrivé contre le Celta, une autre équipe qui sait jouer au ballon, et aujourd'hui c'est la même chose, mais nous avons su réagir. »

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Valverde a été l'un des grands artisans du sursaut madrilène en inscrivant le but de l'égalisation, qui a relancé son équipe et ouvert la voie au renversement de situation, avant que les locaux ne poursuivent leur pression et marquent quatre autres buts pour plier la rencontre.

Valverde a également évoqué l'impact de l'entrée de Jude Bellingham en seconde période, assurant que l'équipe peinait à conserver le ballon derrière la ligne du milieu d'Eindhoven, avant que l'Anglais ne lui permette de contrôler le jeu et de mieux progresser.

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Il a déclaré : « Nous avions beaucoup de mal à garder le ballon derrière leurs milieux de terrain, et quand Jude est entré, il nous a apporté de la sérénité. Nous avons pu jouer beaucoup mieux, et c'est à mettre au crédit de toute l'équipe. »

Valverde s'est aussi réjoui du but de Vinícius Júnior, qui a mis fin à sa disette, se disant heureux de voir son coéquipier prendre du plaisir sur le terrain et retrouver confiance en lui.

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Il a ajouté : « C'est une immense joie qu'il ait joué de cette manière, qu'il ait pu marquer et qu'il ait pris du plaisir. Il a disputé beaucoup de matchs où il n'était pas à son meilleur niveau, et aujourd'hui, en tant qu'ami, je suis très heureux pour lui. »

Concernant son rôle de latéral, Valverde a indiqué qu'il prenait du plaisir à ce poste et qu'il se sentait plus à l'aise lorsque l'entraîneur lui accordait sa confiance, affirmant vouloir continuer à progresser et donner le meilleur de lui-même au service de l'équipe.

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Courtois explique pourquoi le Real Madrid a souffert face au pressing d'Eindhoven

De son côté, le gardien Thibaut Courtois a mis en lumière le principal problème rencontré par le Real Madrid en première période, estimant que l'équipe n'avait pas appliqué les consignes de l'entraîneur comme il le fallait, notamment en matière de mouvement, de pressing et de courses pour contrer le style d'Eindhoven, fondé sur le marquage individuel.

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Le portier belge a expliqué que, si tous les joueurs ne se déplacent pas et ne fournissent pas les efforts nécessaires, il devient impossible d'appliquer les idées de l'entraîneur, surtout face à une équipe qui presse homme contre homme, ce qui a permis à Eindhoven de se créer de nombreuses occasions dangereuses.

Il a ajouté : « Nous n'avons pas tous couru ni fait ce que demande l'entraîneur, et ça devient impossible, surtout contre une équipe qui te presse homme contre homme. Si tu ne bouges pas et ne cours pas, ils vont rater deux ou trois occasions franches, puis marquer sur penalty, et on verra si j'arrive à en arrêter un. J'essaie vraiment de jouer sur le mental des tireurs. »

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Courtois est revenu sur les consignes données par Mourinho à la pause, expliquant que le technicien portugais s'était appuyé sur des images vidéo pour montrer les erreurs commises par les joueurs et les comparer à la manière dont Eindhoven appliquait ses idées sur le terrain.

Le gardien du Real Madrid a déclaré : « Avec les images qu'il nous montre à l'écran à la mi-temps, on voit clairement que nous ne faisons pas les choses correctement, alors qu'eux, si. Ça change notre façon de jouer, et la seconde période a été bonne. »

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Courtois a souligné que l'égalisation rapide avait constitué un tournant majeur du match, en donnant à l'équipe un élan supplémentaire pour maintenir la pression, avant que le superbe but de Jude Bellingham ne mette fin aux espoirs de retour du club néerlandais.

Courtois a poursuivi en détaillant les consignes de Mourinho : « Il nous a dit que si nous marquions à la 50e minute ou avant, ce serait plus facile, mais que si le ballon ne rentrait pas, ce serait plus compliqué. Le premier but est arrivé vite, puis il y a eu un superbe but de Jude, et nous les avons achevés en contre. »