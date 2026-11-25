Partager Suivez GOAL sur Google

Quatre buts n'ont pas suffi à satisfaire Hansi Flick. Si Barcelone s'est largement imposé contre Sabah (4-1) à Bakou, l'entraîneur allemand n'a pas célébré comme tout le monde : il a explosé de colère à un moment précis, révélant à quel point il exige la perfection de son équipe et refuse le moindre relâchement, ne serait-ce qu'une seconde.

Publicité

Alors que Barcelone menait 4-0 et que le match semblait totalement plié, la formation azerbaïdjanaise est parvenue à réduire l'écart par l'intermédiaire de Mickels à la 63e minute. Un but que Flick n'a absolument pas digéré et qui a suscité chez lui un vif mécontentement.

Les caméras ont saisi le moment où l'équipe locale a marqué, ainsi que la réaction furieuse de Flick : l'entraîneur allemand a violemment frappé un ballon qui se trouvait près de lui, avant d'ôter aussitôt sa veste. Une scène qui a surpris tout le monde, d'autant que la température à Bakou était inférieure à 10 degrés Celsius, des conditions qui n'incitent guère à retirer des couches de vêtements.

Ce geste n'était pas un simple coup de sang passager, mais l'expression claire de la philosophie de Flick, qui ne se contente que de la perfection et n'accepte pas que son équipe encaisse le moindre but, même lorsqu'elle mène de quatre buts et même lorsque le match est pratiquement terminé.

« Nous pouvons faire mieux, mais je suis content », a déclaré Flick devant la presse après cette rencontre qui place Barcelone à la quatrième place avec 12 points.

Publicité Publicité

Par ces quelques mots, l'entraîneur allemand a résumé son état d'esprit : il est satisfait des trois points et de cette large victoire, mais il estime dans le même temps que son équipe était capable de faire mieux, notamment sur le plan défensif, en gardant sa cage inviolée jusqu'au bout.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

La colère de Flick s'explique par l'attention constante qu'il porte à la différence de buts en Ligue des champions, qui pourrait jouer un rôle décisif dans l'attribution des places qualificatives à l'issue de la phase de groupes. Chaque but encaissé par Barcelone représente donc pour lui une lourde perte, même lorsque l'équipe s'impose par quatre buts d'écart.

Ce n'est pas la première fois cette saison que Barcelone ne parvient pas à garder sa cage inviolée en Europe. Après avoir encaissé un but face à Feyenoord et Galatasaray, puis quatre contre le Paris Saint-Germain, le club catalan a de nouveau échoué à réaliser un clean sheet contre Sabah, contrairement à sa prestation face à Aston Villa, où il n'avait pas concédé de but.

Publicité

Une situation qui agace fortement Flick, car il sait que les grandes compétitions se jouent sur des détails et qu'une défense hermétique constitue la base de toute équipe qui veut aller loin en Ligue des champions.

Pour autant, la réaction furieuse de Flick envoie un message positif aux supporters barcelonais. Elle confirme que l'entraîneur allemand n'aborde pas les matchs sous le seul angle du résultat : il exige de ses joueurs qu'ils restent concentrés jusqu'au coup de sifflet final et qu'ils ne se relâchent à aucun moment, aussi confortable que soit le score.

Publicité

Cette séquence révèle également la véritable personnalité de Flick, un entraîneur qui vit le match de tout son être, réagit à chaque ballon et se sent pleinement responsable de chaque but encaissé par son équipe, comme s'il l'avait lui-même marqué contre son camp.

Grâce à cette victoire, Barcelone poursuit son parcours en confiance en Ligue des champions, mais Flick a quitté Bakou en sachant qu'il reste beaucoup de travail, surtout sur le plan défensif, pour renouer avec des victoires sans encaisser de but. C'est l'objectif qu'il poursuivra lors des prochains matchs.