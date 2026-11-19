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Au Brésil, Vinicius Junior a dit ce qu'il n'avait pas pu dire à Madrid : un aveu sans détour qui a ébranlé les supporters du Real Madrid et révélé un été loin d'être ordinaire. Moins d'entraînement, une concentration envolée et une vie privée qui a tout mis sens dessus dessous.

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Que voulait dire Vinicius en affirmant ne pas avoir pris soin de lui cet été ? La question est sur toutes les lèvres en Espagne après les récentes déclarations de la star brésilienne, dans lesquelles il est revenu sur sa baisse de niveau, largement critiquée : « J'ai fini par m'entraîner moins que les dernières années. »

L'attaquant du Real Madrid a reconnu ne pas s'être bien préparé cet été , et que cela l'avait affecté en début de saison. Mais l'histoire complète va bien au-delà de quelques séances d'entraînement manquées.

Le journaliste espagnol Gonzalo Álvarez a expliqué sur l'antenne de la radio espagnole Cadena SER que le numéro 7 du Real Madrid avait été « très distrait » ces derniers mois.

« Il y avait aussi de l'inquiétude au sein du club, car sa compagne venait à Madrid accompagnée de nombreuses personnes, ce qui déconcentrait le joueur », a déclaré Álvarez.

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Ce n'est pas la première fois qu'il commente la vie privée de Vinicius Junior : lors de précédentes émissions, le journaliste espagnol avait déjà indiqué que le club madrilène s'inquiétait à son sujet.

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Il a précisé cette fois : « Ça a été un été particulier pour lui, à cause de la question de la prolongation de son contrat. Il a été très déçu de ce qui s'est passé à la Coupe du monde, et ses vacances d'été ont été plus longues que d'habitude. »

Il a ajouté : « Ensuite, il s'est retrouvé absorbé par sa vie privée, avec une relation mouvementée avec son ex-compagne, dont il s'est séparé il y a quelques jours, et qui a donné lieu à des déclarations publiques sur les réseaux sociaux. »

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Il a poursuivi : « Il y avait également une certaine inquiétude au sein du club, car sa compagne allait venir à Madrid accompagnée de nombreuses personnes, ce qui a déconcentré le joueur. »

La vie de Vinicius en dehors des terrains semble constituer une source de grande inquiétude pour le club, mais depuis la séparation, les choses rentrent progressivement dans l'ordre, selon Gonzalo Álvarez.

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Il a assuré : « Le joueur est désormais plus serein. Il mène une vie plus ordonnée et plus paisible, mais il est vrai qu'il a traversé un été très difficile à cet égard, il était très distrait. »

Ce qui étonne Gonzalo Álvarez, c'est que le joueur ait tenu ces propos au Brésil, en profitant des matchs de la sélection, et non à Madrid : « Je ne pense pas qu'il aurait fait ces déclarations devant la presse madrilène. Ici, les gens lui tomberaient violemment dessus. Il reconnaît qu'il n'a pas pris soin de lui pendant l'été. »

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Il a enchaîné : « Le joueur du Real Madrid, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2032 en échange d'une somme colossale, en réclamant un salaire proche de celui de Mbappé, affirme qu'il n'a pas suffisamment pris soin de lui en tant que footballeur professionnel et qu'il n'a pas offert le rendement qu'on est en droit d'attendre d'un tel joueur. »

Vini fait son retour cette semaine au terme de sa suspension de quatre matchs, après avoir inscrit quatre buts avec sa sélection, et s'apprête à passer un test décisif pour prouver qu'il n'est pas le même joueur que celui qui a rejoint le Bernabéu en septembre.

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Gonzalo Álvarez a conclu : « Je suis le premier à souhaiter le retour du grand Vinicius, car c'est un joueur exceptionnel. J'ai confiance en lui, et dans le reste de l'équipe aussi. »