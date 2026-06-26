« Le scandale de Gijón »… L’Algérie affronte l’Autriche, 44 ans après ce match honteux

Tous les regards sont tournés vers l’affiche très attendue entre l’Algérie et l’Autriche, programmée dimanche après-midi lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. mais aussi parce qu’elle ravive le souvenir de l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire de la compétition, connu sous le nom de « scandale de Gijón », qui demeure l’une des pages les plus douloureuses du football algérien.

Tout a commencé par une sous-estimation allemande

Selon un reportage du réseau « Africa Foot », tout commence lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne. L’Allemagne de l’Ouest, alors grande favorite, alignait une pléiade de stars emmenée par Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner et Lothar Matthäus.

Avant d’affronter l’Algérie lors du match d’ouverture de la phase de groupes, une confiance excessive régnait dans le camp allemand, traduite par des déclarations sarcastiques qui minimisaient l’importance des « Verts ».

Un joueur affirma même que le septième but serait offert à ses femmes et le huitième à ses chiens, tandis que l’entraîneur Joop Derwall déclara qu’il rentrerait à Munich en cas de défaite contre les Algériens.

Cette assurance s’appuyait sur deux constats : aucune sélection africaine n’avait alors jamais franchi le premier tour, et l’Algérie alignait beaucoup de joueurs locaux, la législation interdisant aux footballeurs de s’expatrier avant leurs 28 ans.

Pourtant, la sélection algérienne traversait alors l’une de ses meilleures périodes, après avoir obtenu d’excellents résultats avant la Coupe du monde.

Lire aussi :

La lutte pour les meilleurs troisièmes de la Coupe du monde… Quelle est la situation après la qualification de trois équipes ?

L’Algérie entre dans l’histoire

Le 16 juin 1982, les « Guerriers du désert » ont créé l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde.

Rabah Madjer ouvre le score, Romerig égalise, avant que Lakhdar Belloumi n’offre à l’Algérie une victoire historique (2-1), faisant ainsi de la sélection algérienne le premier pays africain à battre une équipe européenne en phase finale de la Coupe du monde.

Si ce succès a inscrit l’Algérie dans la mémoire du football mondial, il ne lui a pas permis de se qualifier.

Défaite face à l’Autriche puis victoire contre le Chili

Après cet exploit, les Algériens s’inclinent 2-0 face à l’Autriche lors de leur deuxième sortie, puis se ressaisissent en battant le Chili 3-2 lors de la dernière journée.

Avec quatre points au compteur (deux points par victoire à l’époque), les « Verts » devaient alors attendre le résultat de la dernière rencontre entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche.

Les calculs étaient simples : une victoire allemande avec un ou deux buts d’écart qualifierait les deux sélections au détriment de l’Algérie.

« La honte de Gijón », un arrangement européen trop évident.

Le 25 juin 1982, au stade de Gijón, Horst Hrubesch a inscrit le seul but de l’Allemagne à la 10e minute. À partir de ce moment-là, la rencontre s’est pratiquement arrêtée.

Le score convenant aux deux formations, les joueurs se sont contentés d’échanger des passes sans aucune réelle intention d’attaquer ou de marquer pendant plus de 80 minutes, sous les huées d’un public qui a commencé à scander des slogans demandant aux deux équipes de quitter le terrain.

Même les commentateurs télévisés ont manifesté leur mécontentement face à ce spectacle, que beaucoup ont qualifié de « sans aucun rapport avec le football », tandis que certains ont gardé le silence en signe de protestation jusqu’à la fin de la rencontre.

Le score final, 1-0 en faveur de l’Allemagne, qualifie les deux formations au détriment de l’Algérie, pourtant auteur de deux succès retentissants.

Depuis, la rencontre est restée dans les annales sous le nom de « la honte de Gijón » ou « le match de la honte », symbole des dérives du football de sélection.

Protestation algérienne et changement historique dans le règlement de la FIFA

L’Algérie a déposé une réclamation officielle et exigé la reprise du match, mais la Fédération internationale de football (FIFA) a rejeté cette demande.

Malgré ce rejet, la FIFA a implicitement reconnu la gravité des faits et a introduit une modification majeure au règlement : à partir de la Coupe du monde 1986, tous les matchs de la dernière journée de chaque groupe se sont joués simultanément, afin d’empêcher toute équipe de connaître le résultat dont elle avait besoin avant de disputer sa rencontre.

Ce système demeure en vigueur lors de la Coupe du monde et des grands tournois internationaux.

Une nouvelle confrontation… mais dans des circonstances différentes

Quarante-quatre ans plus tard, les deux sélections se retrouvent dans le cadre d’une nouvelle Coupe du monde, mais le contexte est radicalement différent.

En effet, la rencontre Algérie-Autriche de la Coupe du monde 2026 se tiendra simultanément à l’autre match du groupe, rendant quasi impossible une répétition du scénario de 1982.

L’équipe d’Algérie aborde ce match avec l’obligation de s’imposer pour assurer sa qualification pour le deuxième tour en tant que deuxième de son groupe, tandis qu’un match nul pourrait suffire pour se qualifier parmi les huit meilleures équipes classées troisièmes. En revanche, une défaite plongerait l’équipe africaine dans des calculs complexes avec les troisièmes des autres groupes.

Les Algériens pointent actuellement à la troisième place du groupe J avec 3 points, derrière l’Argentine, leader avec 6 points, et l’Autriche, deuxième avec 3 points mais une meilleure différence de buts. Ils devancent toutefois l’autre représentant arabe, la Jordanie, déjà éliminée avec 0 point.