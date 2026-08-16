L’Ajax a dilapidé dimanche une avance de 2-0 contre le sc Heerenveen (2-2). Pendant la première demi-heure, les Amstellodamois ont livré une prestation convaincante, en partie grâce au gardien Marc ter Stegen, auteur de superbes passes et qui a ainsi maintenu un rythme élevé. L’entraîneur de Heerenveen, Robin Veldman, et le capitaine Maas Willemsen sont impressionnés par le joueur prêté par Barcelone.

L’Ajax a eu besoin de 33 minutes dimanche pour prendre une avance de 2-0. Grâce à un but contre son camp de Bernt Klaverboer et à une frappe splendide d’Abdellah Ouazane, les locaux étaient sur du velours, mais Jacob Trenskow a relancé le suspense juste avant la pause avec une merveille de frappe. À la 82e minute, Maxence Rivera a inscrit le but de l’égalisation.

« Au début, nous n’étions pas bien en place dans le pressing », commence Willemsen auprès d’ESPN. « Nous avons changé cela après 20, 25 minutes. C’est alors devenu bien meilleur. Nous avons abordé les un-contre-un d’une autre manière. Nous avons laissé beaucoup trop de temps à l’Ajax avec le ballon. »

« Ils sortaient très facilement de notre pression. Je dois dire que le gardien est aussi plutôt à l’aise avec le ballon », dit-il au sujet de Ter Stegen. « Il sait jouer au football. Je le savais déjà, bien sûr, mais sur le terrain, on le ressent différemment. » Heerenveen a finalement pris un point mérité. « Je pense que cela avait à voir avec les changements effectués. »

Veldman aussi s’est montré très élogieux envers Ter Stegen qui, en plus de son rôle de premier relanceur, a également réalisé plusieurs beaux arrêts. « Il est là pour garder le but, hein ? Je crois qu’il arrête un très bon coup franc, même s’il n’est pas parfaitement placé le long du poteau, mais c’était quand même bien tiré. Le face-à-face avec Luca (Oyen, ndlr)... »

« Mais surtout dans la manière dont il nous obligeait à faire des choix au pressing, combien de temps il pouvait retarder et avec quelle facilité il jouait un ballon dans l’espace libre... Là-dessus, nous n’avons clairement pas eu de réponse pendant les vingt premières minutes. Plus tard, il a aussi joué quelques ballons au-dessus du pressing, ou des ballons sur lesquels nous pouvions sauter avec les latéraux. »

« Nous devions simplement mieux réagir à cela », a constaté Veldman, qui a vu son équipe faire preuve de résilience et réussir un excellent début de saison avec Heerenveen. Lors de la première journée, le FC Twente avait été écarté (1-0), et il y a maintenant ce point pris à l’ArenA. « Toujours torse bombé », conclut en riant l’ancien entraîneur des jeunes de l’Ajax.