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Coup de théâtre dans l'une des crises les plus controversées de l'histoire du football africain : le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le titre revient ainsi au Sénégal, qui s'était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0) après prolongation, et un litige juridique qui durait depuis près de dix mois prend fin.

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Le Tribunal arbitral du sport a annoncé ce mardi l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait considéré le 17 mars dernier que la sélection sénégalaise avait abandonné la finale et accordé la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

En vertu de ce nouveau jugement, le Sénégal retrouve le titre qu'il avait conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels sur la pelouse comme en dehors.

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire. Alors que le score était toujours de 0-0, l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur sélectionneur, Pape Thiaw.

Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, ce qui a entraîné une interruption du match d'environ 10 minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son sélectionneur de revenir terminer la rencontre.

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À la reprise, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté en panenka, le ballon terminant tranquillement dans les bras du gardien Édouard Mendy.

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La rencontre est allée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, sous les yeux des supporters marocains abasourdis, qui attendaient de voir leur sélection sacrée à domicile.

Les événements ne se sont pas arrêtés au coup de sifflet final : l'atmosphère a été tendue, avec des altercations entre certains journalistes marocains et le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, critiqué pour sa décision de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

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Sa conférence de presse d'après-match a été annulée, avant qu'il ne présente ses excuses le lendemain. La Confédération africaine de football l'a ensuite suspendu pour cinq matchs en raison des incidents survenus lors de la finale.

Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a rendu une décision considérant que le Sénégal avait abandonné le match et accordant au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0, en vertu de l'article 84 du règlement de la compétition.

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Mais la Fédération sénégalaise a rejeté cette décision et saisi le Tribunal arbitral du sport, avec l'appui d'une équipe internationale d'avocats, afin de contester la sanction et de récupérer le titre remporté par ses joueurs sur le terrain.

Le 8 octobre dernier, le Tribunal a entendu à huis clos, à Lausanne, en Suisse, les plaidoiries des représentants des fédérations sénégalaise et marocaine ainsi que de la Confédération africaine, pendant plus de 5 heures, avant de rendre ce mardi son jugement en faveur du Sénégal.

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Cette décision met ainsi un terme au litige juridique sur l'identité du vainqueur de l'édition 2025 et annule le sacre administratif du Maroc. Le titre revient à la sélection qui avait remporté la finale 1-0 après prolongation.