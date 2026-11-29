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L'heure est à la satisfaction au FC Barcelone après la victoire du club brésilien de Palmeiras en finale de la Copa Libertadores.

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Le club brésilien s'est imposé 1-0 face à Estudiantes de La Plata au stade Centenario de Montevideo, grâce à un but de Ramón Sosa.

Selon le journal Sport, le sacre de Palmeiras rapporte un million d'euros au Barça, en raison de la présence dans l'effectif brésilien de Vitor Roque, ancien joueur du club catalan.

Vitor Roque est habituellement l'un des titulaires de Palmeiras, mais il n'a disputé que le dernier quart d'heure de la finale, car il revenait de blessure et n'avait pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques.

Cette apparition a suffi pour permettre au Barça d'encaisser une somme toujours bienvenue pour ses caisses, qui l'aidera également à respecter les règles du fair-play financier de la Liga.

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Ce million d'euros découle du contrat négocié entre le Barça et Palmeiras lors du transfert de Vitor Roque vers le club brésilien en janvier 2025.

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Palmeiras avait versé 25,5 millions d'euros au club catalan pour s'attacher les services du joueur, le Barça conservant 20 % sur toute revente future.

Les deux parties s'étaient en outre entendues sur une série de bonus financiers répartis sur les cinq années du contrat signé par l'attaquant brésilien avec Palmeiras.

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L'une des clauses prévues dans le transfert de l'attaquant accorde au Barça un million d'euros si Palmeiras remporte un titre international.

Les bonus convenus étaient les suivants : deux millions d'euros si Vitor Roque figurait parmi les trois meilleurs joueurs de la dernière Coupe du monde des clubs, deux millions d'euros supplémentaires s'il parvenait un jour à monter sur le podium du Ballon d'Or, et un million d'euros si Palmeiras remportait un titre international.

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Samedi, Vitor Roque a rempli cette dernière condition. L'attaquant brésilien, âgé de seulement 21 ans, avait rejoint le Barça en janvier 2024 en provenance de l'Athletico Paranaense pour 30 millions d'euros.

Après une demi-saison sous les ordres de Xavi Hernández, au cours de laquelle il a disputé 16 matchs et inscrit deux buts, le joueur a eu du mal à s'adapter à l'équipe.

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L'été suivant, il a été prêté au Real Betis, où il a disputé 33 matchs et marqué 7 buts. Tout se passait bien pour Roque, mais l'intérêt de Palmeiras pour le recruter s'est manifesté en février 2025.

Le Barça et le Real Betis se sont alors entendus pour mettre fin au prêt, en échange de 30 % supplémentaires des droits d'Abde Ezzalzouli pour le club andalou, tandis que le club catalan a perçu les 25,5 millions d'euros versés par le club brésilien, comme évoqué plus haut.

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Avec Palmeiras, Vitor Roque a disputé 100 matchs, inscrit 29 buts et remporté le championnat Paulista ainsi que la Copa Libertadores, le titre qui a rapporté un million d'euros au Barça.