L’Argentin Lionel Messi, capitaine de l’Albiceleste, continue de dominer les statistiques de la Coupe du monde. À la veille de la finale contre l’Espagne, dimanche, il pointe en tête d’un nouveau classement.

Selon le site spécialisé Skoka, l’Argentin crée une occasion toutes les 24,8 minutes, soit le meilleur ratio du tournoi, devant plusieurs des meilleurs meneurs de jeu mondiaux.

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Derrière lui se classent l’Uruguayen Maxi Araújo (25,2 min), l’Égyptien Mohamed Salah (26,8 min), le Français Désiré Doué (27,2 min), le Colombien James Rodríguez (28,8 min) et le Français Ryan Cherki (28,9 min).

Ces chiffres illustrent l’ampleur de l’impact offensif de Messi, non seulement par ses buts, mais aussi par sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers à un rythme plus rapide que tous ses concurrents dans le tournoi.

Ce ratio est d’autant plus impressionnant que le capitaine argentin, âgé de 39 ans, continue de surclasser des stars bien plus jeunes dans l’une des principales statistiques offensives du tournoi.